Almanya'dan ev almak için ne kadar lazım?

Focus.de'nin haberine göre tapu harcı, noter ve tapu sicil masraflarıyla birlikte toplam maliyet yaklaşık 260 bin euroya ulaşıyor. Konut alımlarında genellikle bedelin yüzde 25’i peşinat, yüzde 75’i ise kredi ile karşılanıyor. Ortalama yüzde 3,5 faiz oranı ve yüzde 2,5’lik geri ödeme oranıyla aylık kredi taksiti yaklaşık 973 euro oluyor.

Uzmanlar, aylık gelirin en fazla yüzde 30’unun kredi ödemelerine ayrılması gerektiğini belirtiyor. Bu hesaba göre, 973 euroluk aylık taksiti ödeyebilmek için en az 3243 euro net gelir gerekiyor. Bu tutar, Almanya’da tam zamanlı çalışan bir kişinin ortalama net gelirinden (2750 euro) daha yüksek.

Fiyatlar bölgelere göre farklılık gösteriyor

En uygun seçenekler Doğu Almanya’nın kırsal bölgelerinde bulunuyor. Örneğin Saksonya’daki Vogtlandkreis’te 80 metrekarelik bir daire ortalama 82.791 euroya satın alınabiliyor. Bu durumda aylık taksit 310 euroya denk geliyor ve 1333 euro brüt gelir yeterli oluyor. Benzer şekilde Thüringen’de Greiz, Saksonya-Anhalt’ta Mansfeld-Südharz ve Saksonya’daki Erzgebirgskreis en uygun bölgeler arasında.

Büyük şehirlerde ise gelir gereksinimi yükseliyor.

Chemnitz’te aylık 482 euro taksit için 2273 euro brüt gelir gerekirken, Aşağı Saksonya’daki Salzgitter’de bu tutar 2611 euro, Gelsenkirchen’de 2708 euro, Bremerhaven’de ise 2900 euro. Orta büyüklükteki bazı şehirlerde de görece uygun fiyatlar bulunuyor.

Almanya’nın ortalama brüt geliri olan 4300 euro ile 400 bölgenin 147’sinde ev sahibi olmak mümkün. Wolfsburg, Bochum, Mönchengladbach, Neumünster, Hof ve Cottbus bu şehirler arasında yer alıyor.

En büyük metropollerde ise gelir gereksinimleri çok daha yüksek.

Dortmund’da 4748 euro brüt gelir gerekirken, Bremen’de 5119 euro, Leipzig’de 6235 euro gerekiyor. Stuttgart için bu rakam 9635 euro, Köln için 10.213 euro, Düsseldorf için 10.509 euro, Berlin için 13.069 euro. Frankfurt am Main’de de 13.069 euro gerekli. Hamburg’da 13.079 euroya çıkan bu rakam, Münih’te 18.520 euroya ulaşıyor.

Baden-Württemberg’de Heidelberg (10.845 euro) ve Freiburg (10.682 euro), Brandenburg’da Potsdam (10.509 euro) gibi şehirler ile Kuzey Frizya (18.016 euro), Bavyera’daki Miesbach (16.422 euro) ve Münih çevresi (13.966 euro) en pahalı bölgeler arasında.