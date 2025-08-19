FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Para piyasalarında Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler giderek güçleniyor. Son veriler ve yetkililerin açıklamaları, bu kararın alınacağına dair güçlü sinyaller veriyor.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de işgücü piyasasının zayıfladığına dair artan kanıtlar ve tarifelerden kaynaklanan kalıcı bir enflasyon belirtisinin olmaması nedeniyle faiz indirimlerinin zamanının yaklaştığını belirtti.

En son açıklanan istihdam raporu, her ne kadar resesyon sinyali vermese de, şirketlerin ekonomi politikalarına dair daha fazla kesinlik istediğini gösterdi. Bu durum, Fed'in faiz indirimi beklentilerini destekleyen bir unsur olarak öne çıktı.

Bu gelişmeler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın tarifelerin ekonomiyi yavaşlatabileceği ve küçük işletmelerin işe alım planları için belirsizlik yaratabileceği yönündeki uyarılarını da doğrular nitelikte. Piyasalar, bu veriler ışığında Fed'in eylül toplantısında faiz indirimine gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakıyor.