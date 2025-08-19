FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Fed'in faiz kararları, küresel finans piyasalarının en önemli belirleyicilerinden biri olarak kabul ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Federal Reserve) atacağı her adım, doların yönünden emtia fiyatlarına kadar geniş bir yelpazeyi etkileyerek dünya ekonomisi üzerinde domino etkisi yaratıyor. ABD Merkez Bankası (Federal Reserve-FED), Eylül ayında yapacağı toplantının tarihini resmi olarak duyurdu.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed, 16-17 Eylül tarihlerinde toplantı düzenleyecek. Toplantı sonucunda faiz kararı, 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.
2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.
Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.
FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?
Para piyasalarında Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler giderek güçleniyor. Son veriler ve yetkililerin açıklamaları, bu kararın alınacağına dair güçlü sinyaller veriyor.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de işgücü piyasasının zayıfladığına dair artan kanıtlar ve tarifelerden kaynaklanan kalıcı bir enflasyon belirtisinin olmaması nedeniyle faiz indirimlerinin zamanının yaklaştığını belirtti.
En son açıklanan istihdam raporu, her ne kadar resesyon sinyali vermese de, şirketlerin ekonomi politikalarına dair daha fazla kesinlik istediğini gösterdi. Bu durum, Fed'in faiz indirimi beklentilerini destekleyen bir unsur olarak öne çıktı.
Bu gelişmeler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın tarifelerin ekonomiyi yavaşlatabileceği ve küçük işletmelerin işe alım planları için belirsizlik yaratabileceği yönündeki uyarılarını da doğrular nitelikte. Piyasalar, bu veriler ışığında Fed'in eylül toplantısında faiz indirimine gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakıyor.
Fed Faiz Kararlarının Küresel Piyasalara Etkileri
Doların Gücü: Fed faiz oranlarını artırdığında, doların getirisi yükselir. Bu durum, yabancı yatırımcıların ABD'ye yönelmesine ve dolara olan talebin artmasına yol açarak doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasını sağlar.
Borsa Hareketleri: Faiz oranlarının artırılması, şirketler için borçlanmayı pahalı hale getirir ve bu da şirket kârlarını olumsuz etkileyebilir. Bu beklenti, genellikle borsa endekslerinde düşüşe neden olur. Faiz indirimleri ise tam tersi bir etki yaratarak piyasaları canlandırabilir.
Altın Fiyatları: Altın, genellikle faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olarak görülür. Faiz oranları yükseldikçe, yatırımcılar altına olan ilgilerini azaltıp dolara yönelirler. Bu durum, altın fiyatlarında baskı oluşturur.
Kripto Para Piyasaları: Kripto paralar gibi riskli varlıklar, faiz oranlarının arttığı dönemlerde baskı altında kalabilir. Yatırımcılar, getirisi yüksek olan daha güvenli limanlara yönelme eğilimi gösterirler.