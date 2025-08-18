GSB personel alımı başvuruları bitti mi? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 150 koruma ve güvenlik görevlisi, 1000 koruma ve güvenlik görevlisi, 500 destek personeli (bakım-onarım) ve 2750 destek personeli (temizlik) kadrolarından olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alacak. Başvurularda sona gelindi.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Adaylar başvurularını bugün saat 23.59'a kadar e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB personel alımı sonuçları için GSB personel alımı sonuçları açıklandığında adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru durumlarını görüntüleyebilecek. Atama süreci, başarı sırası ve puan esas alınarak belirlenecek. Sonuçların açıklanmasının ardından belge teslimi ve mülakat süreci başlayacak.

GSB HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

Bakanlık bünyesinde yapılacak alımlarda farklı branşlarda personel istihdam edilecek. Bu kapsamda en çok başvurunun yapıldığı alanlar arasında:

Destek Personeli (Temizlik): 2.750 kişi – KPSS P94

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 150 kişi – KPSS P3, 1.000 kişi – KPSS P93

Destek Personeli (Bakım-Onarım): 500 kişi – KPSS P94

yer alıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

I- BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan Genel ve Özel Şartlara haiz olması gerekmektedir.

A- GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.