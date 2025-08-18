ARA
Hazine 28,1 milyar dolar borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 28 milyar 76,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

18 Ağustos 2025 | 17:23
Hazine 28,1 milyar dolar borçlandı

Bakanlık, ihalede 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 22,14 oldu.

Nominal teklifin 77 milyar 864 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 8 milyar 100 milyon lira, net satış 7 milyar 76,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklif gelmeyen ihalede piyasa yapıcılarından 42 milyar 12,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 21 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 28 milyar 76,3 milyon lira borçlandı. AA

