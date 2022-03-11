İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da etkisini artıran kar yağışına ilişkin uyarılarda bulundu. İmamoğlu, cumartesinin en yoğun kar yağışının yaşanacağı gün olacağını belirterek vatandaşları trafiğe araçlarıyla çıkmamaları konusunda uyardı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Yağış gün boyu devam edecek. Bir anda kar yağışı bastırabiliyor. Erken saatlerde benzer bir şeyi TEM Otoyolunda yaşadık. Vatandaşlarımızın iş birliği en kritik konumuz. Bu akşama da kar yoğunlaşması söz konusu. Cumartesi günü kar yağışı konusunda en yoğun gün olacak. Yarın bu tedbirlerin daha da üst seviyesinde olması, vatandaşlarımızın katkıyı sunması gerekiyor. Cumartesi gerçekten 4-5 günlük kar yağışı içerisinde en yoğun kar yağışı olacağı gün olacak. Bazı yerlerde bir anda 15-20 cm’lik kar yoğunluğuna ulaşılacağı belirtiliyor. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeleri önemli. Araçların kar lastiği kullanmaları şart. Don ve buzlanma riski yine söz konusu.”