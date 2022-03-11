İstanbul’da dün öğleden itibaren aralıklarla yağan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar önlemleri kapsamında Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durduruldu. Tır ve kamyonlara kente giriş yasağı getirildi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, pazartesi günü de kar yağışlarının devam edebileceği uyarısını yaparken, okulların tatil edilmesinin düşünülebileceğini söyledi

Anadolu Yakası’nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçların kar yağışından dolayı rampalarda ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışması devam ederken Çamlıca tepesi ve yüksek kesimlerde yollar beyaza büründü.

TEM ve D-100 karayolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş bir şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı Avrupa Yakası’nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde günün ilk saatlerinde şiddetli kar yağışı görülürken, bazı vatandaşlar da bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Galata Köprüsü’nde ise bazı vatandaşlar şiddetli kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden oltalarıyla balık tuttu.

İBB trafik uygulamasına göre saat 07.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

Otogarlardan otobüslerin çıkışları durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim, bir sonraki duyuruya kadar ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur.” ifadelerini kullandı.

Tır ve kamyonlara kente giriş yasağı getirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ve kamyonların kente girişinin durdurulduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “KarlaMücadele” etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul’a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur. İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve otoyol hizmet tesislerinde beklemeleri gerekmektedir.”

Yerlikaya, “Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde.” ifadelerini kullandı.

İkinci bir duyuruya kadar;#İstanbul içinde bulunan TIR ve KAMYONLARIN trafiğe çıkışlarına

⛔️İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️ Hareket halindeki bu araçların en yakın ✅Park alanları ve

✅Otoyol Hizmet Tesislerinde (OHT) beklemeleri gerekmektedir❗️ pic.twitter.com/hfSV0TzoBF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 11, 2022

Pazartesine gününe kadar devam edecek

Sibirya üzerinden Türkiye’yi etkisi altına alan Aybar, kar yağışını da beraberinde getirdi. Meteoroloji’den yapılan tahminlere göre, kar yağış İstanbul’da pazar gününe kadar devam edecek. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul’da bugün ve yarınki hava durumuna ilişkin olarak, “Kuvvetli rüzgar bekliyoruz bugün. Sahillerde kar örtüsü bugün kalınlaşır. Şehirden biraz daha uzak ve yüksek sayılabilecek yerlerde 20 cm kar kalınlığı oluştu. İstanbul’daki kar yağışının cumartesi devam etmesini bekliyoruz. Öğlen saatlerine kadar kar yağışının sürmesini bekliyoruz, öğleden sonra 3-4 saat güneş çıkabilir. Bugünün en kuvvetli yağışı aldığı saatindeyiz” dedi.

Pazartesi günü için de uyarıda bulunan Öztel, “Cumartesi günü beklediğimiz kar yağışı gece 3-4 sularında başlayıp öğlene kadar sürebilir. Şu ana kadar kar yağışının yarısını aldık. Pazar ve pazartesi günü de kar var. Okulların pazartesi günü de tatil edilmesi düşünülebilir. Bu gece yarısından sonra, yarın öğlene kadar devam edecek bir kar var” ifadelerini kullandı.