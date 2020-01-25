IMF Başkanı Georgieva: Biz ne yaptık?
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Davos Zirvesi’nde katıldığı bir oturumda IPCC 1,5 derece raporunu okuduktan sonra gece uyuyamadığını söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Davos Zirvesi’nde katıldığı bir oturumda geçen yıl iklim değişikliği ve etkileri hakkında önemli bir rapor okuduktan sonra uyuyamadığını söyledi.
Perşembe günü İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşmacı olan Georgieva, Birleşmiş Milletler’in 2018’deki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), tarafından hazırlanan 1,5 derece özel raporuna atıfta bulunarak “Gözümün açılması geçen yıl IPCC raporunu okuduğum zaman oldu. Size söylüyorum, o gece uyuyamadım” dedi.
‘TEK DÜŞÜNEBİLDİĞİM 8 YAŞINDAKİ TORUNUM OLDU’
Binin üzerinde bilim insanının hazırladığı dönüm noktası raporda gezegenin ısınmasını 1,5 dereceyle sınırlamak için sadece 12 yıl kaldığı belirtiliyordu. Raporda ayrıca, bu eşiğin aşılması halinde sınmanın kuraklık, sel, aşırı sıcaklık ve yoksulluk riskini ciddi şekilde artıracağı konusunda uyarılar vardı.
Georgieva konuşmasının devamında “Tek düşünebildiğim 8 yaşındaki torunumdu” dedi. Raporu okuduktan sonra kendisine “Biz ne yaptık?” sorusunu sorduğunu belirten Georgieva, “Torunum 20 yaşına geldiğinde iklim değişikliği nedeniyle 100 milyon insan daha fakirleşebilir. 40 yaşına geldiğinde 100 milyondan fazla mülteci olabilir. 90 yaşında yaşıyorsa ve dünya 3 ila 4 derece daha sıcaksa, bu gezegen zar zor yaşanabilir olacak” dedi.
“ARTIK PARA POLİTİKASI TEK KURTARICI DEĞİL”
Georgieva Davos’ta Bloomberg International’a verdiği mülakatta ise artık para politikasının tek kurtarıcı olamayacağını söyledi.
Dünyada yeni normalin ‘belirsizlik’ olduğunu söyleyen Georgieva “ticaret gerilimleri geçen yılın bir numaralı belirsizliğiydi, Avustralya’da iklim şokları oldu, Orta Doğu’da gerilim vardı, şimdi de bir virüs için endişeleniyoruz.” diye konuştu. Georgieva bu ortamda hükümetlerin de adımlar atması gerektiğini, küresel büyüme için artık para politikasının tek kurtarıcı olamayacağını söyledi.
Georgieva ABD -Çin ticaret geriliminin azalması, 49 Merkez Bankası’nın senkronize faiz indirimleri gibi etkilerle geçen yıla kıyasla ekonominin bu yıl başında çok daha iyi yerde olduğunu söyledi. Georgieva “Ticaret ve sanayide de yukarı ivmelenme işaretleri görüyoruz.” dedi. Georgieva IMF’nin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahminlerini düşürmesine dair ise “Hindistan’ın aniden yavaşlaması ve birkaç ülkedeki huzursuzluk ortamıyla büyüme tahminimizi indirmiştik ama şimdi durum biraz daha iyi” yorumunu yaptı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?