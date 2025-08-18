Koç ailesinde gündemi uzun süredir meşgul eden davalar, özellikle İnan Kıraç’ın 2024 yılında Koç Grubu’nun eski yöneticilerinden Emine Alangoya ile yaptığı evlilik sonrasında hız kazanmıştı. Mahkeme, İnan Kıraç’ın fiil ehliyetine sahip olmadığına hükmederek evliliği geçersiz saydı ve kendisine vasi atanmasına karar verdi.

Bu süreçte Kıraç’ın hastanede izole edilmesi, ardından yaşanan kaçırılma girişimleri kamuoyuna yansımıştı. Vesayet kararının ardından açılan davalarda Kıraç’ı Çorum Barosu’na kayıtlı avukat Eşref Kaya temsil etmeye başladı. Konu, o kadar geniş yankı buldu ki Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), evliliğin iptali ve vesayet kararlarına dair inceleme başlattı. Hukuki süreç halen belirsizliğini koruyor olsa da baba-kız arasındaki buzlar eridi.

Instagram’dan paylaştı

İpek Kıraç, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla babasıyla barıştıklarını duyurdu. Kıraç, babasına sarıldığı bir fotoğraf paylaşarak altına şu ifadeleri yazdı:

"Suna’nın Kızları ofisinde köpeğimiz Kahve’yi seviyordum. Telefon çaldı. “Ipek Hanım, babanız sizi görmek istiyor”…birkaç saniye nefes alamadım. Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum. Babam’ın hayali ile…. Tıbbi ve yasal izinler alındıktan sonra hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Göz göze geldik. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de göz yaşlarımıza hakim olamadik….. “Seni çok seviyorum, seni çok özledim!” diyebildim hıçkıra hıçkıra…. Sitemliydi. “Neden bu kadar ayrı kaldık, neden bu kadar uzun sürdü?” dedi. “Aramıza girdiler” diyebildim sadece.

O günden beri birbirimizi ne kadar sevdiğimizi, akşamdan sabaha kadar bile ne çok özlediğimizi, beraber olmaktan ne kadar keyif aldığımızı konuşuyoruz… Evet ben babama kavuştum. Evet aramıza fena girmişler ve evet gerçekten çok ciddi bir hastalığı varmış. Keşke daha önce müdahale edip tedavisine başlayabilseydik.

Önemli olan ben babama kavuştum… Evet devam eden bir sürü dava var ve durum çok karışık, ama ben bu güzel hatıraları biriktirebildiğim, Babamın bana tekrar “biricik yavrum” demesini duyabildiğim, onunla zaman geçirebildiğim icin çok ama çok şanslıyım. Hayat çok garip… Neler yaşandı, neler hissedildi ve şimdi nereye geldik… Emin olduğum tek birşey var… Hayat önümüze ne çıkarırsa çıkarsın ben hep Babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim…"