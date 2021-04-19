İş Portföy Yönetimi ve J.P. Morgan Asset Management iş birliğinde mart ayında yatırımcılara sunulan İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon’u 50,6 milyon TL büyüklüğe ulaştı. İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, fonun yatırımcılarına kuruluştan itibaren yüzde 9,64 oranında getiri sağladığını kaydetti.

İş Portföy Yönetimi (İş Portföy) ve J.P. Morgan Asset Management’in (JPMAM) ilk ürünü olan İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon’u piyasaya sürüldü. Fon ile ilgili çalışmalar kapsamında İstanbul’a gelen J.P. Morgan Asset Management İsviçre, Orta Doğu ve Afrika CEO’su Claude Kurzo ve İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan online olarak düzenlenen bir buluşmada işbirlikleri hakkında bilgi verdi.

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, güven ve uzmanlık gibi ortak değerleri paylaşan iki lider şirketin iş birliğinin önemine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Yenilenebilir enerji ve düşük karbon salınımına uzun süredir önem veren bir şirketiz. İş Portföy, yenilenebilir enerji teması ile kurucusu ve yöneticisi olduğu 3 farklı fon ile öncü konumunu sürdürmektedir. Bu fonlar İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon, İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon, İş Portföy Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve İş Portföy Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak öne çıkmaktadır. Dört fonun büyüklüğü 1,47 milyar TL’ye ulaşmış olup Türkiye’de bu temada yatırım yapan yatırım fonları içerisinde yüzde 69’luk paya sahiptir. İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon ise 14 Nisan 2021 itibariyle 50,6 milyon TL büyüklüğe ulaşmış olup, yatırımcılarına kuruluştan itibaren yüzde 9,64 oranında getiri sağlamıştır. Fonumuzun küresel hisse senedi seçiminde JPMAM’dan danışmanlık alınmaktadır.”

İş Portföy’ün tematik fonlarla ilgili yeni girişimlerinden de bahseden Eraslan, “Özgün teması olan yatırım fikirlerine giderek artan bir yatırımcı ilgisi gözlenmektedir. Bu nedenle geçtiğimiz dönemde teknoloji, sağlık, elektrikli araçlar ve iş hayatında cinsiyet eşitliğine odaklı önemli sayıda tematik fonumuzu yatırımcılarla buluşturduk ve yatırımcıların hayal ettikleri yatırım fikirlerine kolayca erişebilmelerini temin edebilecek fon çeşitliliğimizi artırmaya başladık. Kısa bir süre önce ise JPMAM ile birlikte tematik fon ailemize bir yenisini ekledik. JPMAM ile iş birliğimizin sektörde örnek bir model teşkil edeceğini ve sektörün standartlarına katkı sağlayacağını umuyorum.” diye konuştu.

J.P. Morgan Asset Management İsviçre, Orta Doğu ve Afrika CEO’su Claude Kurzo ise, “İş Portföy ile ortak bir girişimde bulunmaktan ve Türkiye’deki yatırımcıları JPMAM’ın öncü portföy yönetimi hizmetleriyle ilgili yetkinliklerinden faydalandıracak olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Yenilenebilir enerjiye geçiş süreci küresel ısınmaya karşı verilen mücadelede kritik bir öneme sahip ve yeni kurulan fon, yatırımcılara bu önemli temanın sunduğu potansiyele ortak olma imkânı sunuyor.” dedi.