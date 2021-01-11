İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak’tan itibaren 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekiler toplu taşıma araçlarına binemeyecek.

İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca corona virüs salgınına yönelik bir tedbir daha alındı.

İstanbulkart’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir” ifadeleri kullanıldı.