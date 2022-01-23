AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 2021’de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi. Peki, 2021 yılının en popüler bebekler isimleri hangileri oldu? 2021 yılında erkek bebeklere en çok Yusuf, kız bebeklere Zeynep ismi verildi.

ERKEK BEBEKLERE EN ÇOK VERİLEN İSİMLER (2021)

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 7 bin 134’üne Yusuf, 6 bin 304’üne Alparslan, 5 bin 777’sine Miraç ismi konuldu.

Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf takip etti.

KIZ BEBEKLERE EN ÇOK VERİLEN İSİMLER

Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı.

Geçen yıl Zeynep ismi 10 bin 130 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 546 bebeğe Elif, 6 bin 496 bebeğe ise Asel ismi konuldu.

Kız bebeklerde Zeynep, Elif ve Asel isimlerini sırasıyla Asya, Defne, Azra, Nehir, Zümra, Eylül ve Ecrin izledi.