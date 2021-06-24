İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda yüzde 76,6 ile Aralık 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.749 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.