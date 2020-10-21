Sağlık Bakanlığı’ndan, influenza aşısının temin edildiği ve aşının belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde yapılmasının öngörüldüğü bildirildi. Peki, kimler grip (İnfluenza) aşısı olabilir? Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemine yüklendi. Aşı fiyatı ise değişmeyerek 72.64 lira oldu. Peki, e-Nabız sistemi ile influenza (mevsimsel grip) grip risk durumu sorgulama nasıl yapılır? İşte Bakanlığın açıklaması ve detaylar:

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, önceki yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantıların sağlandığı, ancak aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği belirtildi.

KADEMELİ BİR ŞEKİLDE GRİP AŞISI YAPILACAK *

Belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılmasının öngörüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

RİSK DURUMU e-NABIZ ÜZERİNDEN ÖĞRENİLEBİLİYOR *

“Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi’ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır.”

E-NABIZ INFLUENZA RİSK DURUMU SORGULAMA *

Peki, e-Nabız sistemi ile influenza risk durumu sorgulama nasıl yapılır? İnfluenza risk durumu sorgulama ekranına Sağlık Bakanlığı’nın https://enabiz.gov.tr/ adresinden veya e-devlet üzerinden e-devlet şifrenizle girebilirsiniz. Eğer e-Nabıza üyeliğiniz varsa sayfanızda ‘İnfluenza (Mevsimsel Grip) Bilgilendirme’ başlığıyla risk durumunuza ilişkin bilgi kutusu yer alacaktır. Örneğin eğer risk grubunda değilseniz “İnfluenza açısından 1. öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz. Durumunuz ileride yeniden değerlendirilecektir” yazısı ekranda beliriyor.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILACAK? *

İstanbul Eczacı Odası’nın sayfasında da grip aşısının nasıl temin edileceğine ilişkin şu özet bilgilendirme yer alıyor:

GRİP AŞISI NASIL YAPILACAK? *

Ankara Eczacılar Odası’nın internet sayfasında ise grip aşılarının reçetelendirilmesine ilişkin şu duyuru yer alıyor:

Hekimler e-Nabız sisteminde kayıtlı olan riskli hasta grubuna Reçetem sistemi izin verdiği zaman elektronik reçete yazabileceklerdir, bu reçeteler Sosyal Güvenlik Kurumu Medula ekranı ve Reçetem ekranına girildikten sonra depo tarafından eczaneye girdiği reçete kadar aşı tedarik edilecektir. Ücretli ve özel sigortalı olan hastalar da hekimin Reçetem ekranından yazdığı elektronik reçeteyle aynı şekilde başvuracaklardır.