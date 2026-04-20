Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2026 Kurban Bayramı kaç gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte, Kurban Bayramı tarihleri netlik kazandı. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2026 Kurban Bayramı kaç gün?

Bu yıl bayramın Mayıs ayının sonuna denk gelmesi, hem ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar hem de tatil planı yapanlar için erkenden hazırlık yapma fırsatı sundu. 

2026 Kurban Bayramı Takvimi

Kurban Bayramı bu yıl Mayıs ayının son haftasında kutlanacak:

Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım gün tatil)

1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olur mu?

Vatandaşların en çok merak ettiği konu olan "9 günlük tatil" ihtimali, bayramın haftalık konumu nedeniyle oldukça güçlü görünüyor:

Mevcut Durum: Bayramın ilk günü Çarşamba, son günü ise Cumartesiye denk geliyor.

Beklenti: Eğer hükümet tarafından 25 Mayıs Pazartesi tam gün ve 26 Mayıs Salı yarım gün (arife) idari izin kapsamına alınırsa, önceki hafta sonu (23-24 Mayıs) ile birleşerek toplamda 9 günlük bir tatil bloğu oluşabilir.

Resmi Açıklama: Bu konudaki nihai karar genellikle bayrama 1-2 hafta kala Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından duyurulmaktadır.

Bayramın Mayıs sonunda olması, Ege ve Akdeniz kıyılarında deniz sezonunun açılışına denk geldiği için turizm bölgelerinde şimdiden yoğunluk sinyalleri veriliyor. Eğer 9 günlük bir tatil planlıyorsanız, erken rezervasyon avantajlarını değerlendirmek bütçeniz için faydalı olabilir.
