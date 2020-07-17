Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Yaklaşan bayram öncesi merak edilen bu soru bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi’nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Kurban Bayramı’nda koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz.” diye konuştu.

Kurban Bayramı’nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, “Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok.” ifadelerini kullandı.