Yalçın, konfederasyonun genel merkezinde, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplu sözleşme masasına makul tekliflerle gittiklerini dile getiren Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini yetersiz bulduklarını ve müzakereye uygun görmediklerini söyledi.

Yürüttükleri mücadele sonucunda toplam 356 maddeyi sonuçlandırdıklarını aktaran Yalçın, "Ancak oransal zam, taban aylık artışı, refah payı, ilave 1 derece, ailenin güçlendirilmesi, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi, kamuda ücret dengesi ve gelirde adaletin sağlanması konusundaki gayretlerimiz maalesef karşılık bulmadı ve uzlaşma sağlayamadık." dedi.

Bu süreçte Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na üye göndermeme dahil her yöntemi istişare ettiklerini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"İstişareler sonucunda masada uzlaşmazlık tutanağına aldığımız 58 maddelik kazanımı korumanın tek yolunun, hakeme üye göndermek olduğunu gördük ve bu yönde karar aldık. Yasanın eksikliği nedeniyle uzlaşılan maddeler karara dönüşmüyor. Mecburen hakeme gitmek durumunda kalınıyor. Bu kanun, yeni kazanımları elde etmeyi bırakın eski kazanımları dahi korumuyor. Biz toplantı tutanağındaki 58 maddeyi boşluğa bırakamaz, 19 günlük emeğimizi ve kamu görevlilerinin kazanımlarının halı altına süpürülmesine müsaade edemezdik. Ne yazık ki hakem kurulu adil bir karar vermek yerine, yetkinin kendilerinde olmadığını göstererek topu ekonomi yönetimine attı. Gelinen noktada hakem kurulu, dünkü kararıyla kamu görevlilerinin hakem kurulu değil, kamu işvereninin hakem kurulu olduğunu bir kez daha göstermiştir."

"Bu sendika yasasıyla devam etmek artık mümkün değil"

Ali Yalçın, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bazı iyileştirmeler yapmış gibi gözükse de aslında bunlar kamu görevlisinin ve emeklisinin beklentisine merhem olmayacak hamlelerdir." dedi.

Memur-Sen olarak bu tabloya meşguliyet kazandırmamak için üyelerini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan çektiklerinin altını çizen Yalçın, "Böylelikle hem kazanımlarımızı koruduk hem de hakemin, işvereninin noterine dönüşmüş yapısına ortak olmadık." ifadelerini kullandı.

Kamu İşveren Heyeti'nin tutumunun, çalışma barışını zedelediğini ve kamuda ücret dengesizliğini çarpıklaştırdığını dile getiren Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı işi yapan farklı statülerde çalışanlar arasındaki ücret makasını açmış, gelirde adaletsizliğe neden olmuştur. Toplu sözleşme süreci bitmiş olsa bile mücadelemiz bitmeyecek. Bu süreç, sendika yasasıyla ilgili bugüne kadar her platformda dile getirdiğimiz itirazlarımızda ne kadar haklı olduğumuzu net olarak ortaya koymuştur. Bu sendika yasasıyla devam etmek artık mümkün değil. Köklü değişikliklerin yapılması artık bir zarurettir. Adil ve etkin bir toplu sözleşmeye imkan verecek, Uluslararası Çalışma Örgütünün normlarına uygun bir sendika yasası bir an önce hayata geçirilmek durumundadır."

Yalçın, 4688 sayılı sendika yasası ve kamu personel sisteminin revizyonu için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.