Züccaciyeciler 2035'te ihracatta ilk 3 hedefliyor

Türkiye'de züccaciye sektörünün ihracat anlamında son 25 yılda çok önemli mesafe aldığını söyleyen söyleyen Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, Türkiye’nin 64 ülkeye sadece 4 saatlik uçuş mesafesinde olduğuna dikkat çekerek, “Yakın coğrafyada Avrupa Birliği başta olmak üzere çok önemli pazarlar var. Avrupa Birliği'nin ithalatının azalmasına rağmen biz Türkiye olarak ihracatımızı artırıyoruz ve pazar payımızı koruyoruz. Afrika kıtası da bizim için önemli lokasyonlarından bir tanesi. Orta doğu'da ise Çin ve Hindistan hegamonyası nedeniyle büyümemizde azalma var. Ama ödevimizi iyi yaparsak, dersimizi iyi çalışırsak, buralardaki pazar paylarımızı kolaylıkla artırabiliriz. Artık küreselleşme kavramının yanında yakın pazarlarda derinleşmenin de önemli olduğunu görüyoruz” diye anlatıyor.



2035 VİZYONU İHRACATTA ÜÇÜNCÜ SIRAYA ÇIKMAK

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe dünyanın en fazla ihracat yapan ülkeleri arasında Türkiye'nin 6'ncı ve 7'nci sıralar arasında devamlı yer değiştirdiğini söyleyen Önder, sektörün 2035 vizyonunu Çin haricindeki ülkeler arasında ihracatta üçüncü ülke konumuna gelmek olarak belirlediklerini belirtiyor.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder

Çin'in bambaşka bir ölçek olduğunu ifade eden Önder, şunları anlatıyor: "Sürecin zor olduğunu, bugünden yarına birçok şeyin değiştiğini biliyoruz ama elimizde bir planın olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için hedef ülkelerden, hangi pazarlarda hangi aktiviteleri yapacağımıza, kısıtlı kaynakları nerelere kullanacağımıza kadar çok detaylı bir strateji planı hazırlıyoruz. Biz ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak bambaşka ham madde gruplarından oluşuyoruz, farklı odaların ve ihracatçı birliklerinin mensuplarıyız.

Türkiye'de maalesef sivil toplumun ve ihracatçı birliklerinin ortak hareket etme kabiliyeti çok gelişmedi ve tüm birlikler birbirinden farklı stratejiler izliyor. Biz bu strateji hamlesini başlattık, hamiliğini yapıyoruz ve diğer sivil toplum örgütlerini de paydaş olarak görüyoruz, onları dinliyoruz.

Kamuyla da görüşmelerimizi yaptıktan sonra 2035'in stratejisini yazılı hale getireceğiz ve tüm kamuoyuna ilan edeceğiz."

2035'in stratejisinde inovasyon açığına da dikkat çektiklerini belirten Önder, sanayideki ve dijitaldeki dönüşümü yakalayabilmek adına bununla ilgili farkındalık oluşturmanın önemine işaret ediyor ve ekliyor: "Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün dönüşen dünyada sanayideki ve dijitaldeki dönüşümü yakalaması, markalaşma ve inovasyon konusunda da adım atması hedeflerimizin arasında."

GENÇLİK KOMİTESİ KURULDU

ZÜCDER olarak bir gençlik komitesi kurduklarını da belirten Önder, burada esas amacın bir meslektaşlık duygusu yaratmak ve iyi bir network oluşumu sağlamak olduğunu söylüyor.

EVSİD Başkanı olduğu dönemde de bir gençlik komitesi kurduklarını ve bu gençlerin şu anda sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak yer aldıklarını kaydeden Önder, şöyle devam ediyor:

"Gençlerin her zaman sivil toplum örgütlerinde olması istenir ama genelde bununla ilgili bir şey yapılmaz. Biz somut adımlar atarak ve hedeflerimizi belirleyerek gençleri iş dünyasının içerisine çekiyoruz ve birbirleri ile iletişim halinde olmalarını sağlıyoruz. Sektörün önemli isimlerini getirip onlarla buluşturuyoruz, bir aidiyet hissiyatı oluşturmak istiyoruz. Bunu yapmış olmak için değil, gerçekten inandığımız için yapıyor ve bu gençleri kazanmaya çalışıyoruz. Çünkü bu gençler önümüzdeki dönemde firmaların tepe yöneticileri haline gelecekler ve karar verici pozisyona yükselecekler. Ben bu oluşumun ciddi olarak önümüzdeki süreçte hem firmaları hem de sektörü pozitif anlamda etkileyeceğini ve önemli faydalar sağlayacağını düşünüyorum."

FEC ÜYELİĞİ YENİ BİR YOL AÇACAK

ZÜCDER'in sektörün en etkin kurumu olan Avrupa Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu’na (FEC) üyeliğini de değerlendiren Önder, üyelikle başladıkları süreçte önümüzdeki dönemde yönetime de girmek istediklerini kaydediyor. Avrupa Birliği'nin sektörün en büyük pazarı olduğunu vurgulayan Önder, "Avrupa Birliği'nde olan biteni ve regülasyonları bilmek, o hazırlık çalışmalarının içinde olmak sektörümüz açısından çok önemli. FEC sektörümüzdeki küresel gelişmelerin takibi anlamında da kritik bir konumda. Bunun yanında Avrupa'da gerçekleştireceğimiz iş birliklerini de çok önemsiyoruz. Giderek büyüyen bir Çin'e karşı bizim modern pazar olarak ifade ettiğimiz süpermarketlerde halen gidecek daha çok yolumuz var. Biz FEC üyeliğinin hem bürokratik anlamda hem de iş birlikleri anlamında bize yeni bir yol açacağına inanıyoruz" diye ekliyor.

“ZUCHEX FUARININ ETKİNLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ”

Bölgesel anlamda lider bir fuar haline gelen Zuchex Fuarı’na da değinen Önder, yönetime gelir gelmez fuarın etkinliğini artırma noktasında çalışmalara başladıklarını ve meyvelerini önümüzdeki senelerde alacaklarını belirtiyor. Fuarlar ve bağlı olduğu endüstrinin aynı ekosistemin parçaları olduğunu ve birbirilerini beslediklerini vurgulayan Önder, "Fuarın gelişmesi ve katılan üye firmalarımızın buradan daha çok verim elde etmesi için önümüzdeki süreçte çalışmalara devam edeceğiz.

Fuar firmasıyla fuarda yaptığımız iyi işler ve geliştirilmeye açık konular üzerinde fikirlerimizi paylaşacağız. Akabinde de 2026 için fuar çalışmalarına senenin başından itibaren çalışmaya başlayacağız.

Hedef bölgeler neresi, bu fuarı nasıl daha büyütürüz, nasıl uluslararası hale getirebiliriz, Avrupa'dan katılımcı sayısını nasıl arttırabiliriz gibi konulara odaklanacağımız bir sene olacak" şeklinde konuşuyor.

ZÜCDER'DEN ANADOLU AÇILIMI

ZÜCDER olarak üyelerle önceki dönemlere göre çok daha yakın ilişkilere girdiklerini ve her bir üyenin sıkıntılarını dinlemeye çalıştıklarını vurgulayan Önder, şöyle devam ediyor: "Hem İstanbul içinde hem de farklı şehirlerde toplantılar yapıyoruz. Süreçleri, gelişmeleri ve beklentileri birebir öğrenme şansına sahip oluyoruz.

Daha sonra da sektörden gelen sorunları raporlayıp ilgili kurumlara gönderiyoruz. Sivil toplum örgütlerinin en önemli görevlerinden bir tanesi de üyeleriyle sağlıklı bir iletişim oluşturmak. O yüzden üye ziyaretlerini ve farklı şehirlerde yaptığımız üye toplantılarını yeni yönetim olarak çok önemsiyoruz. Bunun yanında Anadolu için bir açılım projesi başlattık.

Türkiye sanayisi ve ihracatı sadece İstanbul'dan ibaret değil. Bizim sektör olarak da Anadolu'nun çok farklı yerlerinde hem sanayici hem tüccar üyelerimiz var ve Anadolu giderek güçleniyor. Anadolu'nun ihracat potansiyelini yükseltmek, bilgi birikimlerini artırmak ve oradaki gelişmeleri takip edip yaşadıkları sıkıntıları duymak için sık sık Anadolu ziyaretleri yapıyoruz."

YENİ LOGO TASARLANDI

ZÜCDER'in yeni kurumsal kimlik çalışmasına da değinen Önder, tasarladıkları yeni logo ile birlikten güç doğar mesajını vermek istediklerini ifade ediyor. Önder, "Eğer birlik olabilirsek, ki sektörümüz bu konuda Türkiye'de örnek sektörlerden bir tanesi, hem ihracat hem üretim hem de ticaret ayağında Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü daha güçlü, daha büyük olur. O güç ve birliktelik vurgusunu öne çıkartan bir logo çalışması yaptık.

ZÜCDER olarak Türkiye'de sektörümüzde sivil topluma olan inancı artırmak ilk hedefimiz. Yasama, yürütme, yargı, medya ve arkasından sivil toplum örgütleri gelir. Ama Türkiye'de ne yazık ki birçok sivil toplum örgütü bal yapmayan arı formatında ve insanlar sivil topluma inancını kaybetmiş durumda.

Biz bu inancı tekrar kazandıracağız. Buna inanırsak ve birlikte hareket edersek birlikten güç doğacağının farkındayız. İkinci hedefimiz de nitelikli, kaliteli işler yapmak. Mış gibi yapmak değil, gerçekten sektörün ve bu ülkenin faydasına olacak çalışmaları yürütmek" diye ekliyor.