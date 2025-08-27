"Sanayinin sorunları çok daha kapsamlı ele alınmalı"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO aylık meclis toplantısında konuştu.

Erdal Bahçıvan'ın öne çıkan mesajları şu şekilde:

"Sebebi olmadığımız bir enflasyonun çok üzerinde bir kredi faizi ile karşı karşıyayız. Zarar ederek kapanan firmaların sayısı yükselmiş durumda. Sanayisiz ayakta kalamayız, sanayinin sorunları çok daha kapsamlı bir şekilde ele alınmalı. Konkordato sadece finans ve kamu borçları için geçerli olmalı. Ayrıca KDV modelinden daha reformist bir yapıya dönülmesi gerek."