İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, UKOME kararıyla aktarma alır hale gelerek fiyatı 3,5 TL’ye inen Marmaray’da, uygulamanın devam etmesi yönünde karar verdi. Mahkeme, bu konuda yerel mahkemenin aldığı yürütmeyi durdurma kararını bozdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 6 Şubat 2020 tarihinde aldığı kararla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün işlettiği Marmaray’ın İstanbulkart aktarma sistemine dahil edilmesine karar vermişti. Böylece aktarma alır hale gelen Marmaray’a, bir toplu ulaşım aracının ardından binen tam biletli vatandaşlar 7,75 lira yerine 3,50 lira, öğrenciler ise 3,50 lira yerine 1,70 lira ödemeye başlamıştı.

Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü kararı mahkemeye taşımış, İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 9 Temmuz 2020 tarihinde uygulamayla ilgili yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Konu, İBB tarafından Ağustos ayındaki UKOME gündemine taşınmış, ancak UKOME üyeleri konuyu görüşülmek üzere alt komisyona havale etmişti. İBB Hukuk Müşavirliği de yürütmeyi durdurma kararını Bölge İdare Mahkemesi’ne taşımıştı.