Memur maaşları ne kadar olacak? Yeni teklife göre zamlı maaşlar...

Bakanlıktan paylaşılan son bilgiye göre 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 oranında artış teklif edildi. Ayrıca 15 Ağustos'ta verilen bin liralık taban aylığı artış teklifi de yinelendi. Peki yeni teklife göre zamlı maaşlar ne kadar olacak?

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre temmuz ayı enflasyonu ve Ocak-Temmuz 2026 tarihileri arası resmi olmayan zam teklifi yüzde 11'e göre memur ve memur emeklisinin zam oranı şu anda yüzde 7.89 seviyesinde.

BU DOĞRULTUDA ZAMLI MAAŞLAR ŞÖYLE: