Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı TCMB faiz toplantı tarihi

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcıların gözü kulağı şimdiden Merkez'in faiz kararına kilitlenmiş durumda. Son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranlarında indirime giderek dikkatleri üzerine çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir sonraki adımı ekonomi gündeminin en önemli maddesi haline geldi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 11 Eylül 2025 Perşembe günü yapacak ve faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.

2025 TEMMUZ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdiği kaydedildi. Enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında yatay seyrettiği vurgulanarak, "Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi.

2025 PPK Toplantı Takvimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılı boyunca faiz kararını duyuracağı toplantı tarihlerini belirledi. Toplam 8 PPK toplantısı yapılacak olup, faiz kararları genellikle toplantı günü saat 14.00'te kamuoyuna açıklanıyor.

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

Faiz kararlarının tam metni ve toplantı özetleri, kararın açıklanmasından sonraki beş iş günü içinde Merkez Bankası'nın resmî web sitesinde yayımlanmaktadır.