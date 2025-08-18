MESA'dan Sürdürülebilirlik Raporu: Tüm operasyonel süreçlerde karbonsuzlaşma

‘Seed the Change’ mottosuyla değişimin tohumlarını atan MESA, Sürdürülebilirlik Raporu’nda karbonsuzlaşma stratejisinin tüm operasyonel süreçlere entegre edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler’in çalışmalarına destek veriyor

Küresel ölçekte en yaygın kabul gören sürdürülebilirlik raporlama çerçevesi olan Global Reporting Initiative (GRI) Standartları doğrultusunda hazırlanan rapor aynı zamanda MESA’nın Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) kapsamındaki taahhütlerini de yansıtarak bir İlerleme Bildirimi (Communication on Progress - COP) niteliği taşıyor. Raporda ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (UN SDGs) yönelik katkılar kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Rapor, MESA’nın sürdürülebilirlik yolculuğundaki kararlılığını ortaya koyarken; Mesa Mesken’in çevresel performans göstergelerine, Mesa Holding bünyesindeki sosyal etki verilerine ve grubun tüm sürdürülebilirlik strateji, taahhüt ve projelerine ayrıntılı biçimde yer veriyor.

Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu

Gezegen, insan ve gelecek ekseninde yapılandırılıyor

Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"MESA olarak uzun yıllardır odağımızda olan ve büyük çaplı yatırımlarla da desteklediğimiz sürdürülebilirliği yalnızca prensip düzeyinde bırakmıyor, somut aksiyonlarla geleceğe yön veriyoruz. Çevresel etkilerimizi azaltmak, toplumsal etkileşimimizi güçlendirmek ve iyi yönetişim ilkelerine uyum sağlamak adına attığımız her adımı içeren bu rapor, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

Geride bıraktığımız dönemde, finansal performansımızın ötesinde; insan, toplum ve çevreye olan sorumluluğumuzu ön planda tutarak, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı paydaşlarımızla birlikte derinleştirdik.

Gezegen, insan ve gelecek eksenleri etrafında yapılandırdığımız bu yaklaşımımız, çevresel sorumlulukların yerine getirilmesini, yaşam kalitesinin artırılmasını ve toplumsal faydanın gözetilmesini esas alan iş modellerine dayanıyor.

Mesa Mesken Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla tüm bu vizyonumuzu şekillendirdiğimiz süreci kamuoyu ile paylaştığımız için mutluyuz. MESA olarak bu ilkeler doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

2050’ye kadar net sıfır emisyon hedefleniyor

Raporda; Mesa Mesken’in, küresel iklim hedefleriyle uyumlu, düşük karbonlu ve çevreye duyarlı bir iş modeli benimseyerek sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunduğu vurgulanıyor.

Rapora göre; Mesa Mesken, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak üzere emisyon yönetimi, döngüsel üretim, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve su-enerji tasarrufu odaklı projeler hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Mesa Mesken, 2030’a kadar emisyon yoğunluğunu yüzde 20 azaltmayı, 2050 yılına kadar da net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı hedefliyor. Karbonsuzlaşma stratejilerinin tüm operasyonel süreçlere entegre edildiği ifade edilen raporda, şirketin 2024 yılı itibarıyla, toplam sera gazı emisyonunu 2022’ye kıyasla yüzde 32 azalttığı dikkat çekiyor.

Sürdürülebilir malzeme kullanım oranını 3 kat artırdı

Mesa Mesken, enerji tüketimini azaltmaya yönelik ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çerçevesinde operasyonlarını optimize ederek döngüsel ekonomi prensiplerini inşaat süreçlerine de entegre etti.

Şirket, 2035’e kadar döngüsel üretim uygulamalarını da yüzde 50 artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılında sürdürülebilir malzeme kullanım oranını yaklaşık 3 kat artırmayı başaran Mesa Mesken, üretimde kullanılan geleneksel malzeme kullanımını da yüzde 85 oranında azalttı. Şirket, 2030’a kadar yenilenebilir enerji kullanım oranını yüzde 50’ye çıkarmayı ve tüm projelerini A veya B enerji sınıfında gerçekleştirmeyi hedefliyor.

İnsan odaklı iş modeli

Raporda; Mesa Mesken’in sürdürülebilirlik anlayışının, insanı merkeze alan bir büyüme modeli üzerine kurulu olduğu,bu doğrultuda kapsayıcılık, fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerinin kurum kültüründe yapısal hale getirildiği vurgulanıyor.

ODTÜ danışmanlığında hazırlanan "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" gibi kurum içinde eşitliği güçlendiren politika belgeleriyle desteklenen rapor, MESA’nın sosyal sürdürülebilirlik anlayışının da altını çiziyor. Ayrıca, nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik eğitim, gelişim ve refah odaklı İnsan Kaynakları uygulamaları, sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez bir parçası olarak konumlanıyor.

Mesa Mesken 2024 Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin uzun vadeli çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki taahhütlerini ortaya koyarken; MESA’nın sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda belirlediği hedeflere ulaşma yolculuğunda önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.