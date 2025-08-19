Mısır koçan ve şeker kamışı atıklarından havacılığa yeşil kalkan yaptılar

Çalışmanın detaylarını aktaran Doç. Dr. Derya Ünlü, "Bu proje kapsamında hava araçlarının ısıya dayanıklılığına yönelik; yenilenebilir, biyomalzeme temelli hammadde kullanılarak hazırlanan sentezi kolay, düşük yoğunluk, yüksek gözeneklilik ve son derece düşük termal iletkenlik gibi kullanışlı özelliklere sahip bir biyomalzeme üreteceğiz. Ayrıca içerisine ülkemizin önemli rezerv kaynaklarından olan bor temelli bir katkı maddesi ekleyeceğiz ve böylece oksidasyona karşı koyabilecek yeni bir malzeme sentezlemiş olacağız" diye konuştu. Doç. Dr. Derya Ünlü, projenin karbon salınımının azaltılmasını sağlayarak, çevre dostu bir uygulama sergileyeceğinin de sözlerine ekledi.



Proje ekibini tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, havacılık ve savunma sanayine yönelik yapılan çalışmaları çok önemsediklerini söyledi. Rektör Çağlar, "Üniversitemizin bilimsel üretkenliğini yansıtan bu önemli proje, sürdürülebilirlik ve doğal ürünlerin hava sanayisi ile entegre edilmesi açısından büyük bir adımdır. Doç. Dr. Derya Ünlü ve ekibini tebrik ediyor, çevreci ve yenilikçi çözümler üreterek havacılık ve savunma sanayimize katkı sağlayacak bu çalışmanın, genç araştırmacılarımıza da ilham vereceğine yürekten inanıyorum" dedi.