Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eski Başkanı Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak görevlendirildi.

Naci Ağbal, 20 Mart 2021 tarihinde TCMB Başkanlığı görevinden alınmıştı. Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bakanlık müşaviri olarak görevlendirildi.

Ağbal, onaylı Twitter hesabındaki biyografi bölümünde unvanını güncelledi.

Ağbal, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındığı mart ayında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin.” ifadelerini kullanmıştı.