Belçika’da bir kişide, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Güney Afrika’da tespit edilen B.1.1.529 varyantı tespit edildi. Bu Avrupa’da görülen ilk vaka oldu. Hastanın aşısız yetişkin bir kadın olduğu, semptomların Mısır’dan Türkiye üzerinden Belçika’ya seyahat ettikten 11 gün sonra başladığı kaydedildi. İsrail’den de bir açıklama geldi, ilk vaka bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana’da görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantı (Nu varyantı) bu kez Belçika’da görüldü.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Belçika’da gün içinde B.1.1.529 varyantı olması şüphesiyle iki kişinin Kovid-19 testi sonuçları analiz edildi.

Bu kişilerden birinin sonucunun virüsün “delta” varyantı, diğerinin sonucunun ise “süper varyant” olarak bilinen tür olduğu ortaya çıktı.

Hastanın aşısız yetişkin bir kadın olduğu, semptomların Mısır’dan Türkiye üzerinden Belçika’ya seyahat ettikten 11 gün sonra başladığı kaydedildi.

Hastanın ayrıca Afrika’nın güneyi ile bağlantısının olmadığını belirttiği ifade edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere’nin ardından bugün Afrika’nın güneyinden uçuşların durdurulduğunu bildirmişti. Belçika da AB’nin kararı üzerine söz konusu uygulamayı başlatmıştı.

İSRAİL’DEN İLK VAKA BİLDİRİMİ

İsrail , Güney Afrika’da hızla yayılan “endişe verici” yeni bir koronavirüs varyantını içeren ilk COVID-19 vakasını tespit etti. İsrail sağlık bakanlığının Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, B.1.1.529 olarak bilinen varyant, Malavi’den İsrail’e dönen bir kişide bulundu .

Bakanlık, yurt dışından dönen diğer iki kişinin de koronavirüs varyantını taşıyor olabileceğini söyledi. Bakanlık, karantinaya alındıklarını söyledi.

Güney Afrika’daki sağlık yetkililerinin Perşembe günü yaptığı açıklamada ise Güney Afrika, Botsvana ve Hong Kong’da B.1.1.529 varyantı taşıyan 82 vakanın tespit edildiğini duyurmuştu.

İSRAİL 6 ÜLKEYİ KIRMIZI LİSTEYE EKLEDİ

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve ülkeleri “kırmızı listeye” alındı ve yabancıların bu ülkeden İsrail’e seyahati durduruldu.

Altı ülkeden dönen İsrail vatandaşlarının, en az bir hafta devletin tahsis ettiği bir yerleşkede karantinada kalmaları, bunun sonunda testlerinin negatif çıkması halinde karantinadan çıkabilecekleri bildirildi. Bir hafta sonunda koronavirüs testi yaptırmak istemeyenlere iki hafta karantina zorunluluğu getirildiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiği şekilde ülkede Malavi’den dönen bir İsrail vatandaşında yeni varyanta rastlandığını paylaşarak, “Olağanüstü bir durumun eşiğindeyiz. Herkesten hazırlıklı olmasını istiyor ve bu çalışmaya her zaman tam şekilde katılmaya çağırıyorum.” dedi.