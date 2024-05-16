Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından düzenlenen panelde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı ve TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Murat Aksu, Türk Milli Paralimpik Yüzücü Koral Berkin Kutlu, Olimpik Milli Atlet Salih Korkmaz oldu.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Murat Aksu, iş dünyasına seslenerek "Paralimpik farkındalığını Türkiye’de artırılması gerekiyor. Her birimize önemli görev düşüyor.” çağrısı yaptı.

Aksu, “İlk paralimpik oyunlar 1960’lı yıllarda yapılmış, bizde 1990’lı yıllarda. Gerçek anlamda ilk kafilemiz 2004 yılında olimpiyatlara gitmiş. Böyle bir ülkenin 40’ıncı sıralarda yer alması bizim için yetersiz. 20 yılda önemli başarılar elde ettik ama yeterli değil. En azından ilk 10-15’e girmemiz lazım ki Türkiye’deki paralimpik farkındalığı artsın. Sponsorlarımız, bakanlık, kulüplerimiz, federasyonumuz birlikte hareket edersek bu başarıyı elde ederiz.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı ve TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat, "Tüm kurullarımıza kadın kotası getiriyoruz. Kadın üyelere özel indirim yapacağız. Kadın olmazsa hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Olimpik Milli Atlet Salih Korkmaz ise, “Çok zor bir branşı temsil ediyoruz. Benim spor serüvenim şöyle başladı. Bizim köyümüz okula çok uzak. 14-15 kilometre uzakta neredeyse. 2006’ya kadar köye giden düzgün bir yol yoktu. Spora başlama sebebimiz burasıydı. Beden eğitimi öğretmenim öncü oldu. Bir yarışmaya katılmamı söyledi. Ama oraya gidenler hep antremanlı sporculardı. Öğretmenim de üçüncü olursam bana ödül vereceğini söyledi. Birinci ve ikinci girmesini bekledim, ben de üçüncü oldum. Geçen sürede pek çok yarışmaya katıldık dünya çapında, başarılar elde ettik. 2024 Paris Olimpiyatları’nda da yer alacağız. İnşallah, Paris’in bizim için tarihi bir an olacağına inanıyorum. Burası bir ekonomi zirvesi. Bir sporcunun arkasında bir ekonomik destek varsa o sporcu da başarılı oluyor. Güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir ekonomimiz var, bunun karşılığını da olimpiyatlarda göstereceğiz.”

Türk Milli Paralimpik Yüzücü Koral Berkin Kutlu da "Ben 9 yaşında doktor tavsiyesi ile başladım. Pek çok havuza gittim. Ama hiçbirinde yüzmeyi öğrenemedim. Şu anki İstanbul Büyükşehir Belediyesi havuzunda öğrendim. Kolay olmadı. Başımı suya sokamıyordum ama sonunda başardım. Orada 6 ay sürdü yüzmeyi öğrenmem. Daha sonra yarışmalarda birincilikler gelmeye başladı. 2024 Paris Paralimpik oyunlarında ilk kotamı almayı hedefliyorum." diye konuştu.