Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Mete Atatüre'ye verildi

Türkiye’nin yetiştirdiği, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı bilim insanlarını ödüllendirmek amacıyla verilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, bu yıl dokuzuncu kez sahibini buldu. Prof. Dr. Mete Atatüre, kuantum teknolojileri ve ağları alanında gerçekleştirdiği çığır açıcı araştırmalarıyla Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’na layık görüldü.

Kuantum optiği ve kuantum teknolojileri alanında sunduğu öncü çalışmalarıyla kuantum sistemlerinin temel prensiplerinin anlaşılmasına ve bu alandaki bilgi birikiminin derinleşmesine sağladığı olağanüstü katkıları nedeniyle Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’na layık görülen Prof. Dr. Mete Atatüre, 2007’de katıldığı Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Cavendish Laboratuvarı’nın 2023’ten beri başkanlığını yürütüyor.

Dönüşümlü olarak bir yıl Fen, Mühendislik ve Tıp Bilimleri ve sonraki yıl da İdari, Sosyal, İnsani Bilimler ve Hukuk alanlarında verilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, Türkiye’nin yetiştirdiği yurt içinde veya dışında evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmuş henüz 50 yaşını tamamlamamış başarılı ve öncü bilim insanlarına takdim ediliyor.

Prof. Dr. Metin Sitti: “Prof. Dr. Mete Atatüre’nin araştırmaları sağlık ve enerji gibi kritik alanlarda dönüşüm yaratma potansiyeline sahip”

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, törende şöyle konuştu: “Koç Üniversitesi bugün YÖK Araştırma Üniversiteleri sıralamasında 1. sırada. 31 yıl gibi kısa bir sürede mühendislik, tıp, fen bilimleri, hukuk, sosyal bilimler, işletme ve ekonomi gibi alanlarda ülkemizin en önde gelen üniversitelerinden biri haline geldik. Akademisyenlerimizin yayınları ve atıfları, kazandıkları ödüller ve Avrupa Birliği fonlarındaki başarıları en üst seviyede. Yaklaşık 20 bin mezunumuz, ülkemizde ve dünyada kritik pozisyonlara gelerek bilimsel, endüstriyel, girişimsel ve toplumsal alanlarda öncülük etmeye başladılar.

“Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası sayesinde, Türkiye’den çıkmış önemli bilim insanlarımızın dünya çapında tanınan çalışmalarının ülkemizde de tanınmasını ve onların bizimle olan bağlarını daha da güçlendirmesini hedefliyoruz. Bu yıl, kuantum teknolojileri ve ağları alanında gerçekleştirdiği çığır açıcı araştırmalarıyla öne çıkan bir bilim insanını ağırlıyoruz. Bu araştırmalar, yalnızca veri güvenliğini artırmakla kalmayıp sağlık ve enerji gibi kritik alanlarda da dönüşüm yaratma potansiyeline sahip. 2024 Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası’nın sahibi, Prof. Dr. Mete Atatüre’yi kutluyorum ve bu madalya vesilesi ile Mete’nin çalışmalarının Türkiye’de daha da fazla tanınmasını ve kendisinin Koç Üniversitesi ile güçlü bir bağ kurmasını diliyorum. Mete’ye bundan sonraki çalışmalarında da başarılar!”

Prof. Dr. Nur Yalman: “İyi eğitimli, eşitlik ve hürriyet içinde kendini serbestçe ifade edebilen, fikir ve ifade özgürlüğüne sahip gençler yetiştirmek bizim vazifemiz”

Ödül sahibi Prof. Dr. Mete Atatüre'yi kutlayan Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman Koç Üniversitesi'nin bu yıl 31’inci kuruluş yılını geride bıraktığını hatırlatarak şunları söyledi: “Bu heyecan verici serüvenin, Cumhuriyetimizin ilkeleriyle bezenmesi, onlardan güç alması, ne büyük bir gurur! Ne mutlu bizlere ki, tıpkı Atamızın bize vazife ettiği gibi Cumhuriyete, düşüncesi hür, vicdanı hür, anlayışı hür nesiller yetiştirebiliyoruz... Ülkemiz geleceğe heyecanla bakan çok parlak gençlerle dolu. Onların iyi eğitimli olmaları, eşitlik ve hürriyet içinde kendilerini serbestçe ifade edebilmeleri, fikir ve ifade özgürlüğü içinde gelişebilmeleri bizim vazgeçilmez vazifemiz.”

Prof. Dr. Mete Atatüre: “Bu akşam burada olmamız Türkiye’de bilimin kutlanması anlamına geliyor.

2024 Yılı Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın sahibi Prof. Dr. Mete Atatüre törende yaptığı konuşmada, “Ekibimle yaptığım araştırmaların böyle ödüllendirilmesi benim için çok kıymetli, özellikle de ülkemden geldiği için. Bu vesileyle bir öğrenci daha bilime ilgi duysa, toplumun farklı kesimleri bilimi hayatlarına daha çok alsa, bilime saygı artsa, akademik hayata ilgi artsa benim için zaten en büyük ödül bu olur. Bu akşam burada olmamız aynı zamanda Türkiye’de bilimin kutlanması anlamına da geliyor. Buna önayak olduğunuz için çok şok teşekkür ederim. Bu kapsamda beni bu Bilim Madalyası’na layık gördükleri için sayın Rahmi Koç’a, ailesine ve Koç Üniversitesi’ne içtenlikle teşekkür ederim.” dedi.

Prof. Dr. Mete Atatüre kimdir?

Prof. Dr. Mete Atatüre, 2023’ten beri Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Cavendish Laboratuvarı’nın Başkanlığını yapıyor. Daha önce, araştırma görevlisi olarak ETH Zürih Kuantum Elektronik Enstitüsü’nde Prof. Dr. Ataç İmamoğlu ile çalışan Atatüre, doktorasını 2002 yılında Boston Üniversitesi'nde, o dönem yeni kurulan Kuantum Görüntüleme Laboratuvarı’nda tamamladı. Atatüre, fizik alanında lisans derecesini 1996 yılında Bilkent Üniversitesi’nden aldı.

Araştırma konuları, ışık ve madde etkileşimlerini temel alarak kuantum ağları ve kuantum sensörleri için çeşitli malzeme platformlarını kapsıyor. Araştırmaları, Avrupa Araştırma Komisyonu’nundan ERC Başlangıç, Konsolidatör, İleri ve Kavram Kanıtlama da dahil olmak üzere birçok fon ile desteklenen Atatüre, tıp ve yaşam bilimlerine yönelik kuantum sensörler geliştirilmesi için 2024’te kurulan Birleşik Krallık Kuantum Teknoloji Merkezi Q-BIOMED'in Eş Direktörlüğünü de üstlendi. Atatüre, aynı zamanda Nu Quantum şirketinin kurucu ortağı ve CSO'su (Bilimden Sorumlu Direktör) olarak kuantum ağları geliştiriyor.

Atatüre, Optical Society of America (Optica), Academia Europaea (AE), Institute of Physics (IoP), Bilim Akademisi Derneği (Türkiye) ve European Academy of Engineers (EAE) gibi prestijli kurumların seçilmiş üyesidir. 2020 yılında, kuantum teknolojilerine yaptığı katkılar nedeniyle IoP Thomas Young Madalyası ve Ödülü'ne layık görüen Atatüre ayrıca, Avrupa Komisyonu’na akademik danışmanlık yapan European Federation of Academies of Sciences & Humanities (ALLEA) çalışma grubunda Türkiye’yi temsil ediyor.

2016 yılından beri verilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibi bilim insanlarının listesi:

Prof. Dr. Aydoğan Özcan-2016 – Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Biyomühendislik

Prof. Dr. Daron Acemoğlu-2017 – Ekonomi

Prof. Dr. Metin Sitti-2018 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Robotik

Prof. Dr. Filiz Garip-2019 – Sosyoloji

Prof. Dr. Hatice Altuğ-2020 – Biyomühendislik

Prof. Dr. Ali Hortaçsu-2021 – Ekonomi

Prof. Dr. Bilge Yıldız-2022 – Nükleer Bilim ve Mühendisliği, Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği

Prof. Dr. Ayşe Zarakol-2023 – Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi

Prof. Dr. Mete Atatüre-2024 – Fizik