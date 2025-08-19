Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için talep toplanacak

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı 2. dönem atama kurası için başvuru detaylarını açıkladı. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalar, noter huzurunda ve bilgisayar ortamında kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Başvuru ve Talep Toplama Süreci

Başvurularla ilgili en önemli detaylar şöyle:

Talep Bildirimi: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi ve tabip unvanlarındaki kişiler için talep toplama süreci başlatıldı. Diş tabibi ve eczacı unvanındaki kişilerin talep bildiriminde bulunması zorunlu değil.

Son Başvuru Tarihi: Talepler, 29 Ağustos 2025 (Saat 23:59) tarihine kadar iletilebilecek. Talep bildirmeyen adaylar da kuraya başvurma hakkına sahip olacak.

Başvuru Adresi: Talep bildirimi, Sağlık Bakanlığı'nın Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden https://ekip.saglik.gov.tr adresinden yapılacak.

Başvuru yapmak isteyen adayların, EKİP sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüdeki "Kura" başlığından "Kura ve Talep Toplama Başvuruları" alt menüsüne tıklayarak ilgili ekrandan bilgilerini doldurmaları ve kaydetmeleri gerekiyor. Adayların başvuru süreçlerini tamamlamadan önce tüm detayları dikkatlice incelemeleri önerilir.