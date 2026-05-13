Sağlık sektörü Memorial Talks-3'te buluştu

Genç hekim adaylarını sağlık alanının deneyimli isimleriyle buluşturmayı hedefleyen ve tıp eğitimine ilham dolu bir katkı sunan Memorial Talks-3, 10 Mayıs’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde büyük bir sağlık zirvesine dönüştü. Memorial Göztepe Hastanesi’nde gerçekleşen hastane turunun ardından Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gün boyu süren oturumlar, sağlık alanında güncel ve derinlikli tartışmalara ev sahipliği yaptı.

“Sağlığın Gerçek Gücü İnsana Dokunabilen Hekimlerde Saklı”

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Memorial Talks’u hayata geçirirken en büyük amacımız; sağlık dünyasının duayen isimleriyle genç hekim adaylarımızı bir araya getirerek onlara ilham verebilmekti. Bugün geriye dönüp baktığımızda, Memorial Talks’un eşi benzeri olmayan bir sağlık zirvesine dönüşmüş olduğunu görmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. İlk yılında 60, ikinci yılında 114 öğrenciyi ağırlayan bu buluşmanın üçüncü yılında; 34 farklı şehir ve 52 üniversiteden gelen 187 genç hekim adayımızla bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu rakamlar bizim için yalnızca sayısal bir büyümeyi ifade etmiyor. Bu kadar çok hayale dokunmak, bir öğrencinin yolculuğuna destek olmak ve geleceğin hekimlerine umut verebilmek anlamına geliyor. Çünkü biliyoruz ki sağlık sektörünün gerçek gücü; yalnızca bilgi ve teknik yetkinlikten değil, insana dokunabilen, vicdanlı ve etik değerlere sahip hekimlerden geliyor. Her geçen yıl büyüyerek devam edecek Memorial Talks’un, geleceğin sağlık liderlerine ilham veren kalıcı bir platform olacağına yürekten inanıyoruz.”

Memorial Talks-3’te günün ilk oturumu Prof. Dr. Semra Kahraman’ın “Hekimliğin Ötesinde: Bir Yolculuk ve İz Bırakma Sanatı” sunumu ile başladı. Ardından “Mesleki Yolculuğun Pusulası” başlığı; Prof. Dr. Aslı Çiftçibaşı Örmeci, Prof. Dr. İzzet Erdinler, Prof. Dr. Serkan Orhan ve Prof. Dr. Timur Selçuk Akpınar tarafından tartışıldı. Hemen ardından gelen oturumda ise Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, Prof. Dr. Mehmet Aydoğan ve Prof. Dr. Özlem Güngör Tunçer tarafından branş ve uzmanlık seçiminin önemine değinildi.

Günün ilerleyen saatlerinde Dr. Kerem Dündar, “Geleceğe Yürüyen İyi Niyetli Zihinler” başlıklı konuşmasında öğrencilere ilham verici bir perspektif sundu.

“Tıpta Gelecek: İnovasyon, Teknoloji ve Dönüşüm” panelinde ise Prof. Dr. Abdullah Özkaya, Prof. Dr. Aslı Tatlıparmak, Prof. Dr. Hale Başak Çağlar ve Prof. Dr. Zafer Orkun Toktaş sağlık hizmetlerinde dönüşüm dinamiklerini tartıştı. Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat’ın iz bırakan hekimlik yolculuğu temasıyla devam eden oturumun ardından Prof. Dr. İlknur Türkmen, Prof. Dr. Kezban Pilancı, Prof. Dr. Mehmet Altuğ Tuncer ve Prof. Dr. Serkan Keskin ise empati ve hasta deneyimi ile ilgili deneyimlerini tıp öğrencileri ile paylaştı.

Memorial Talks-3, öğrencilerin hem mesleki hem kişisel gelişimlerine katkı sunan, ilham verici bir buluşma oldu. Memorial Sağlık Grubu ve İyi Niyet Derneği, sağlık alanında bilgi paylaşımını ve gençlere yönelik projeleri desteklemeye devam edecek.