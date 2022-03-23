Pandemi döneminin yaşanan sıkıntılı dönemi yavaş yavaş atan sinema sektöründe bu kez Bergen fırtınası esiyor. Film vizyon macerasında rekorlarla devam ediyor. ‘Bergen’, gösteriminin 3’üncü hafta sonunda 720.096 kişi tarafından izlendi. Bergen bu performansıyla toplamda 4.094.043 kişiye ulaştı, hasılatını ise 120.218.567 TL’ye yükseltti.

‘Bergen’, 3’üncü hafta sonu gişeleri baz alındığında 718.986 izleyiciye sahip ‘Recep İvedik 5’i geçerek bu kategoride yeni rekortmen oldu.

Film 2022 baz alındığında ilk 3 günde ulaştığı 718 bin 043 izleyici ile de ilk sırada bulunuyor.

VİZYONA DA HIZLI GİRİŞ YAPMIŞTI

4-6 Mart hafta sonu toplamda yaklaşık 1 milyon 169 bin seyirciyle yılın en çok seyirciye ulaşılan hafta sonu olmuştu. Bergen, 718 bin 43 seyirciyle en iyi Mart ayı açılışı, dram ve biyografik film kategorisinde en iyi açılış ve son iki yılın en iyi yerli film açılışı gibi rekorlara imza atarak vizyona hızlı bir giriş yapmıştı.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK İZLENEN FİLMLERİ LİSTESİNDE İLK 20’DE

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı, bir döneme damga vurmuş şarkıcılardan Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer’in trajik olaylarla bezeli hayat hikayesini anlatan “Bergen” Mart ayı başında izleyici ile buluştu. Filmde Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşıyor. Dram ağırlıklı biyografi türündeki yapım, birbirinden başka güvenecekleri kimsesi olmayan bir anne ve kızın hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Yapımcılığını Orchestra Content’in yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Mehmet Binay ve Caner Alper üstlendi.

Film Box Office listesinde henüz 3 haftada, 1989 yılında bu yana sinemalarda en çok izlenen ilk 20 film arasına girdi.