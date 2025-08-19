Su tamamen çekilmişti, sorunu muhtar çözdü: "Kurduğumuz sisteme herhangi bir ücret ödemiyoruz"

Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Mahallemizin toprakları tarıma çok elverişli olduğu için bu barajı kullanıyoruz. Bu yıl kuraklık nedeniyle barajımızdaki doluluk oranı az oldu. Bizde köylüler olarak kendi imkanlarımızla vatandaşlarla anlaşarak güzel bir proje sunduk. Bu projemize aşağıda yaptırdığımız güneş paneliyle dolu olmayan barajımıza su takviyesi yapıyoruz.

Köylümüz bundan çok memnun kaldı. Şu an atıl akan derelerimizdeki suyu buraya aktarıyoruz. Bu şekilde sıkıntımız kalmadı sayılır. Köylümüz gönül rahatlığıyla bu suyu kullanabiliyorlar. Bu kurduğumuz sisteme herhangi bir ücret ödemiyoruz."