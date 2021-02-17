TCMB’nin yarın yapılacak toplantıda piyasadaki genel beklenti, faizlerin sabit tutulacağı yönünde. Ancak enflasyonun henüz yıl içi zirve seviyeyi görmediği, bu nedenle de TCMB’nin kısa vadede ve gelecek 1-2 toplantıda faiz artırımı ihtimaline kapıyı tamamen kapatmasının zor olduğu da kaydediliyor.

Ceren Oral Balaban / coral@ekonomist.com.tr

Piyasada tüm dikkatler 18 Şubat saat 14.00’da açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına çevrilmiş durumda. TCMB, 21 Ocak’taki Para Politikası Kurulu’nda politika faizini (1 hafta vadeli repo) beklenildiği gibi yüzde 17’de sabit tutmuştu. Karar, piyasadaki konsensüs beklentiyle genel olarak uyumlu gelmişti. Böylece para politikası operasyonel çerçevesine göre, faiz koridoru (gecelik borç alma/verme) yüzde 15,50-18,50 bandında kalmış, benzer şekilde GLP borç alma faizi yüzde 0’da, borç verme faizi de yüzde 21,50’de sabit kalmaya devam etmişti.

Yarınki toplantıya ilişkin TCMB’nin proaktif bir sıkılaşma hamlesiyle faizi 100 baz puan artırabileceği olasılığından söz edilse de piyasadaki genel beklenti, faizlerin sabit tutulacağı yönünde. Her ne kadar beklenti bu yönde olsa da piyasada kısa vadede ölçülü bir artış ihtiyacının henüz tamamen ortadan kalkmadığı görüşü ağırlık kazanıyor. Bunun en temel nedeni olarak enflasyondaki yüksek seyre işaret ediliyor. Enflasyonun henüz yıl içi zirve seviyeyi görmediği, bu nedenle TCMB’nin faiz artırımı ihtimaline kapıyı tamamen kapatmasının zor olduğu kaydediliyor. Bu noktada enflasyonda 2021 Nisan ayına kadar yıllık bazda yüzde 15-17 arasında rakamlar görme olasılığına dikkat çekilirken enflasyonun bu patikadan sapması durumunda ise daha fazla sıkılaştırma adımları gelebileceği öngörülüyor.

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Ekonomist Dergisi olarak uzman isimlerden yarınki bu önemli toplantıya ilişkin beklentilerini öğrendik. Ayrıca yılın devamında TCMB’den nasıl adımlar gelebileceği dair yorumlar da aldık.

“TCMB ‘izle-gör’ politikasıyla faizleri sabit tutar”

Yatırım Finansman Ekonomisti Erol Gürcan: TCMB’nin 18 Şubat’taki PPK toplantısında politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tutacağını değerlendiriyoruz. Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskler devam ediyor. Para politikasında önceki aylarda atılan adımların gecikmeli etkilerinin görülmek istenmesi, enflasyon beklentilerinde ekstra bir bozulma olmaması, piyasa faizleri ve kur gelişmeleri kaynaklı olumsuz bir baskı oluşmaması, risk göstergelerinde devam eden iyileşme eğilimiyle gerçekleşen/beklenen enflasyona göre reel getiride radikal bir değişim olmaması gibi unsurlar beklentimizin temel gerekçeleri. Ancak, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri dikkate alarak TCMB’nin gelecek 1-2 toplantıda 50-75 baz puan civarında ölçülü bir artışa gitme olasılığının da hâlen masada olduğunu düşündüğümüzü de not edelim. Sonuç olarak, bu haftaki toplantı özelinde TCMB’nin geçen ay olduğu gibi sözlü yönlendirmeyle birlikte ‘izle-gör’ politikasını sürdürmesi olasılığının ağır bastığını ancak kısa vadede ölçülü bir artış ihtiyacının henüz tamamen ortadan kalkmadığını düşünüyoruz.

“Proaktif sıkılaşma hamlesiyle faiz 100 baz puan artırılabilir”

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan: Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına bağlılık taahhüdü, fiyat istikrarı vurgusunun ön plana çıkması ve ekonomi yönetiminin değişimden başlayan süreç ile beraber pozitife çevrilmiş olan algı, TL’nin değer kazancının altında yatan nedenler olarak öne çıkıyor. Ortodoks tarzda para politikalarının uygulanmaya konmasıyla beraber, enflasyonla mücadele için direkt bir parasal sıkılaştırma yapan Merkez Bankası, bu politikasını uzun süre sürdüreceğinin yönlendirmesiyle beraber dezenflasyon süreci için politika sürekliliği vurgusunu öne çıkarmış durumda. Faizlerin dezenflasyon sağlayacak derecede yüksek olmaya devam edeceği beklentisi ve bunun orta vadeli bir politika olarak benimsenmesi durumuna ilişkin taahhüt yakın zamanda verildi ve Merkez Bankası’nın öngörülür gelecekte faizleri enflasyonun bir miktar üzerinde tutacağı görülüyor. Merkez Bankası’nın rezervleri güçlendirme aşamasında döviz tamponlarını takviye edeceği süreçte de döviz alımlarına başlaması bekleniyor.

Genel beklenti faizde değişiklik olmayacağı yönünde ama enflasyonda artış eğilimi sürüyor ve TCMB’nin proaktif bir sıkılaşma hamlesiyle faizi 100 baz puan artırabileceğini düşünüyoruz. Merkez Bankası’nın sıkılaşma yönündeki yönlendirmesi ve politika açıklamalarındaki ayrıntılar da elbette kritik olacak. Enflasyonda yukarı yönlü sapma olasılığı, son gerçekleşmeler ve geçmişten gelen enflasyonist etkiler çerçevesinde arttı. Yüksek artış gösteren ÜFE, TÜFE’ye gecikmeli geçiş etkisi üzerinden fiyatlar üzerindeki maliyet etkisinin devam edeceğini gösteriyor. Enflasyonun yılın ilk bölümünde belli bir süre yüzde 15 patikası üzerine oturmasını ve nisan ayında tepe noktasını görmesini bekliyoruz. Yılın ikinci yarısında lehte işleyecek baz etkisi, azalacak döviz kuru baskısı ve iyileşen mevsimsel koşullar enflasyonda gerilemeyi destekleyecek.

“TCMB’nin faiz artırması TL’nin daha fazla güç kazanmasını sağlar”

Ünlü&Co-Daha Finansal Danışmanlık Müdürü Murat Akyol: 2020 Aralık ayında politika faizini 200 baz puanlık artırımla yüzde 17 seviyesine taşıyan Merkez Bankası, 2021 Ocak ayında ise beklemede kalmayı tercih etmişti. Anket sonuçları ağırlıklı olarak politika faizinde bir kez daha değişiklik yapılmayacağına işaret ediyor. Ancak enflasyonun henüz yıl içi zirve seviyeyi görmediğini düşünürsek faiz artırımı ihtimaline kapının tamamen kapalı olduğunu söylemek zor. Kaldı ki, enflasyonda 2021 Nisan ayına kadar yıllık bazda yüzde 15-17 arasında rakamlar görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Enflasyonun bu patikadan sapması durumunda ise daha fazla sıkılaştırma görebiliriz. Merkez Bankası’nın atacağı adımların ve vereceği mesajların kurun kısa vadeli yönü açısından da yön gösterici olacağını tahmin ediyoruz. Bu noktada ağırlıklı piyasa beklentisi faizlerin sabit tutulacağı yönünde olsa da enflasyonun görünümü nedeniyle TCMB’nin faiz artırımına gitmeyi tercih etmesi TL’nin daha fazla güç kazanmasını sağlayan bir faktör olarak çalışabilir. Ayrıca faiz artırımı gelmese bile verilen mesajların şahin olmasının da TL’ye direnç kazandırabileceğini unutmamak gerekiyor.