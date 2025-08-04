Ticaret Bakanı Bolat'tan enflasyon değerlendirmesi

Temmuz 2025 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yaptığı bir paylaşımla süreci değerlendirdi. Enflasyon oranındaki düşüşün devam etmesiyle birlikte fiyat istikrarı sürecinin güçlendiğini söyleyen Bolat, "Dezenflasyon sürecinde düşük enflasyon seviyelerine hızlı bir şekilde geleceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

Bolat'ın yaptığı açıklama şöyle:

"ENFLASYON ORANINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDERKEN, FİYAT İSTİKRARI SÜRECİ GÜÇLENİYOR.

14 AYDIR GERİLEYEN YILLIK ENFLASYON TEMMUZ AYINDA DA %33,52’YE GERİLEYEREK, 2021 YILI KASIM AYINDAN SONRAKİ EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ.

GIDA FİYATLARINDA YILLIK ENFLASYON ORANI SON 44 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ OLAN %27,95’E GERİLEDİ.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,06 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon %33,52 ile 44 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Bunun sonucunda tepe noktası 2024 Mayıs ayındaki %75,5’e kıyasla enflasyon son 14 ayda 42 puan gerilemiştir.

Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatlar 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,07 artmış, böylece yıllık enflasyon %27,95 ile son 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir.

Temmuz ayında ihracatımız %11 artışla ilk defa 25 milyar dolar seviyesine ulaşmış ve dış ticaret açığında %12,1 gerileme sağlanmıştır. Dış ticaret tarafından sağlanan bu olumlu gelişmeler dezenflasyon sürecini desteklemektedir. İç ticarette ise ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilmektedir.

İleriye dönük kararların düşen enflasyon oranlarına göre alınmasıyla birlikte dezenflasyon sürecinde düşük enflasyon seviyelerine hızlı bir şekilde geleceğimizi ifade etmek isterim.

Enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımlar kalıcı hale geldikçe hem fiyat istikrarı hem de vatandaşlarımızın alım gücü bakımından çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Kararlılıkla yürüttüğümüz bu sürecin toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini daha belirgin şekilde hissedeceğiz."