ARA
DOLAR
40,88
0,01%
DOLAR
EURO
47,83
0,32%
EURO
GRAM ALTIN
4393,05
0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
10984,36
0,50%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını satışa çıkardı.

19 Ağustos 2025 | 09:08
TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı

TMSF'nin RHG Enertürk'ün satışına ilişkin ihale ilanı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhalede muhammen bedel 4 milyar 600 milyon lira, katılım teminatı 250 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 500 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için 22 Eylül saat 16.30'a kadar kapalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 24 Eylül'de saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. AA

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL