TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yeni bir nefes kredisinin hayata geçirildiğini açıkladı. İşletmelere 6 milyar TL kadar kredi sağlanması hedefleniyor. Hisarcıklıoğlu, “Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz” dedi. Peki nefes kredisi nedir, nasıl başvurulur?

NEFES KREDİSİ NEDİR?

Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere verilmektedir.

NEFES KREDİSİ ŞARTLARI NELER, NASIL BAŞVURULUR?

-Faiz yüzde 7,50 olacak. Bir üye azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu yıl anapara ve faiz ödemesi olmayacak.

-Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilecek.

-Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.