Tulpar’ın modern ve yeni nesil ana muharebe tanklarıyla görev yapabilecek durumda olduğunu dile getiren Görgüç, aracın, özellikle NATO ülkelerinde yürütülen ve benzeri araç programlarında yer alan zırhlı muharebe araçlarıyla eşdeğer yetenek ve özellikler dikkate alınarak tasarlandığını belirtti. Görgüç, Tulpar’ın ortak gövde yapısı kullanan hafif tank, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe, keşif, komuta kontrol, hava savunma, bakım ve kurtarma ve havan aracı ile ambulansın yanı sıra diğer araç konfigürasyonlarına sahip olduğunu ifade etti.

Görgüç, “Farklı kullanıcıların farklı isteklerine cevap verebilen araç, orta sınıf tank için de ideal bir platform. Tulpar’ın modüler yapısı, 7,62 milimetre ile 120 milimetre arasında insanlı veya insansız silah sistemleri, havan ve hava savunma sistemlerinin entegre edilmesine olanak sağlıyor.” dedi.

Serdar Görgüç, Tulpar’ın tasarım önceliğinin mayınlara, el yapımı patlayıcılara, kimyasal ve kinetik enerjili mühimmat ile KBRN tehditlerine karşı koruma sağlamak olduğunu söyledi. Görgüç, “NATO STANAG 4569’a uygun olarak TULPAR araç tasarımının kara mayınlarına ve balistik tehditlere karşı koruma sağladığı, yapısal bütünlük ve mürettebat bekası açısından başarılı bir şekilde test ve kalifiye edildi.” diye konuştu.

Test sürecine ilişkin de bilgiler veren Görgüç, şunları kaydetti: “Tulpar’ın en sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında testleri tamamlanmış, araç kalifiye olmuştur. Seri imalata hazır olan Tulpar Zırhlı Muharebe Aracı’nın son olarak ağustos ayında Şereflikoçhisar’da atış testleri başarıyla tamamlanmıştır. Tulpar, Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni nesil benzer araçlardaki koruma, hareket kabiliyeti ve ateş gücü yeteneği sağlarken öne çıkan bir özelliği de Türkiye’de bu sınıfta yerli ve milli olarak tasarlanmış, test ve kalifiye edilmiş özgün ilk paletli zırhlı muharebe aracı olmasıdır.”

Görgüç, Tulpar için dünyadaki mevcut ihtiyaç ve alımları takip ettiklerini, aracın uluslararası tanıtımlarını yapmayı sürdürdüklerini bildirdi.