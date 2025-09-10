Türk Telekom Basketbol Takımı ve D’S damat sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye ve Avrupa’nın en saygın kulüplerinden Türk Telekom Basketbol Takımı ile erkek modasında dünya markası olan Orka Holding’in bünyesindeki D’S damat arasında resmi moda sponsorluğu anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Türk Telekom Basketbol Takımı’nın 2025-26 sezonunda “Resmi Moda Sponsoru” olan D’S damat, yüksek teknoloji ürünü, üstün kaliteli ve sürdürülebilir odaklı koleksiyonları ile teknik ve idari ekibinin kıyafetlerinden sorumlu olacak. Sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Ankara Spor Salonunda gerçekleştirildi. Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu arasında imzalanan protokolün imza törenine, Türk Telekom Basketbol Takımı Baş Antrenörü Erdem Can, Genel Menajer Adnan Önder Külçebaş ile Takım Kaptanı Doğuş Özdemiroğlu da katıldı.

Şentürk: “Paydaşlarımızla yepyeni zaferlere koşacağımıza inanıyorum”

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, imza töreninde yaptığı konuşmada, aralarına katılan D'S damat’ın, moda dünyasının sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da gurur kaynağı olduğunu belirtti. Şentürk, “D'S damat, giyim sektöründeki yenilikçi ve vizyoner duruşuyla tanınıyor. Türk Telekom Basketbol ailesi olarak biz de değerlerimizi koruyarak, basketbola olan sevgimizle, sahadaki mücadelemizle tanınmak azmindeyiz. Takımımız, yeni sezonda D'S damat'ın sağladığı şıklık ve profesyonellikle sadece sahada değil, saha dışında da lider bir imaj sergilemek arzusundadır.” dedi. Önümüzdeki sezona yönelik de açıklamalarda bulunan Şentürk, “Hedeflerimizin başında Basketbol Süper Ligi'nde Ankara'yı en iyi şekilde temsil edebilmek ve EuroCup’ta bir kez daha ülkemizi en üst seviyeye taşımak geliyor. Kalbi Ankara basketboluyla atan, bizi hiç yalnız bırakmayan taraftarlarımız ve bizi destekleyen paydaşlarımız ile birlikte yepyeni zaferlere koşacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Orakçıoğlu: “Stil tecrübemiz takıma güçlü bir imaj ve şıklık katacak”

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da dünyanın 85 ülkesinde 420 mağazasıyla ülkemizi gururla temsil eden global bir moda kuruluşu olarak, spora ve Türk sporcusuna büyük önem verdiklerini ve desteklerini sürdürdüklerini belirterek “Küresel vizyonlarıyla Türkiye’yi uluslararası spor ve modada başarıyla temsil eden, ülkemiz tanıtımına önemli katkılar sunan D’S damat ve Türk Telekom arasındaki iş birliğimizin de hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. D’S damat, stil tecrübesi ile sadece sahada değil saha dışında da takımımıza güçlü bir imaj ve şıklık katacak, şampiyonluk yolunda Türk Telekom’un çok güçlü bir destekçisi olarak yeni başarı hikayelerinin yazılmasına katkı sunacak” dedi

D’S damat koleksiyonunun yeni başarılar yolunda Türk Telekom’a yepyeni bir enerji getireceğine inandıklarını vurgulayan Orakçıoğlu, şunları söyledi:

“Türk Telekom Basketbol Takımımız sahada azmi, takım ruhunu ve başarıyı temsil ediyor. D’S damat markamız da erkek modasında kalite, yenilik, estetik ve fonksiyonellik alanındaki hakimiyeti ile dünya modasında ve uluslararası sporda yükselen bir grafik sergiliyor. Hem Türk Telekom hem de D’S damat kendi alanında ülkemizde ve dünyada en iyisi olmayı hedefleyen bir azme sahip. Bu ortak payda, iş birliğimizi daha da anlamlı kılıyor. Takımımızın sahada sergileyeceği zarafet ve profesyonellik ile D’S damat’ın modern ve şık imajı bütünleşerek taraftarlar başta olmak üzere herkese, spordaki ve modadaki köklü ve güçlü mirasımızı aktarmamıza, bilinirliğimize yeni başarılarımıza katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Aynı zamanda gerek genç sporculara gerekse de moda dünyasına da ilham olmayı diliyorum.”

