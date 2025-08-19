TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura sonuçları, illere göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle adayların, başvuru yaptıkları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü resmi web sitesindeki duyuruları takip etmesi büyük önem taşıyor.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Asil ve yedek isim listeleri Noter tarafından onaylandıktan sonra web sitemizde ilan edilecektir" ifadelerini kullandı.

Kastamonu, Bolu, Ordu, Kütahya gibi illerde kura sonuçları açıklanmış durumda ve diğer iller için de duyurular bekleniyor.



