TYP kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı

2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde Toplum Yararına Programlar kapsamında Temizlik ve Güvenlik Görevlisi olarak görev alacak olan vatandaşlar İŞKUR TYP başvurularını belirlenen tarihlerde yaptı. İŞKUR tarafından düzenlenen TYP (Toplum Yararına Program) kura çekilişleri, bazı iller için tamamlandı ve sonuçlar peyderpey açıklanmaya başladı. Başvuruda bulunan adaylar, sonuçları öğrenmek için heyecanla bekliyor.
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kura sonuçları, illere göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle adayların, başvuru yaptıkları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü resmi web sitesindeki duyuruları takip etmesi büyük önem taşıyor.
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Asil ve yedek isim listeleri Noter tarafından onaylandıktan sonra web sitemizde ilan edilecektir" ifadelerini kullandı.
Kastamonu, Bolu, Ordu, Kütahya gibi illerde kura sonuçları açıklanmış durumda ve diğer iller için de duyurular bekleniyor.
TYP KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki yöntemlerden birini deneyebilirsiniz:
e-Devlet: Başvuru sonuçları, bireysel olarak e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
Alo 170: Adaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi olan Alo 170 hattını arayarak da bilgi edinebilirler.
NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAKLAR?
İŞKUR’dan yapılan açıklamada, programın 1 Eylül 2025’te başlayacağı ve 6 ay süreceği, 28 Şubat 2026’da tamamlanacağı kaydedildi.
BİLECİK TYP BAŞVURULARI İSE BUGÜN SONA ERECEK
İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında bazı illerde başvurular sona ererken bazı illerde ise başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya devam ediyor. Başvurusu tamamlanan iller arasında Sinop, Zonguldak, Ordu, Kastamonu gibi illerde başvurular tamamlandı. Bilecik'te başvurular ise 19 Ağustos tarihinde sona erecek.
İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
– Kuruma kayıtlı olmak,
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
– Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
– Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.
Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.
TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.