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Küresel değişim rüzgarı

İş ve ekonomi dünyasının kalbinin attığı Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025) 17-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Ekonomist, Capital Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen ve bu yıl 14’üncüsü yapılan dev zirveye iş dünyası, kamu ve akademi dünyasından yerli ve yabancı bin 500’ün üzerine kişi katıldı.

27 Nisan 2025 | 10:11
Küresel değişim rüzgarı

Bu yıl “Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” temasıyla düzenlenen zirvenin ana sponsorluğunu Rönesans Holding üstlendi. Zirve boyunca düzenlenen 12 panelde konuşan yerli ve yabancı 65 fikir önderi, küresel ölçekte yaşanan ekonomik, siyasal ve sosyal değişimlere mercek tuttu; Türkiye’nin yeni dünyadaki rolüne ilişkin risk ve fırsatları masaya yatırdı.

Ekonomist, Capital, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025), bu yıl 14’üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırladı. 17-20 Nisan tarihlerinde Sapanca’daki NG Enjoy otelinde gerçekleştirilen zirveyi yerli ve yabancı bin 500’ün üzerine katılımcı ve 50’yi aşkın basın mensubu takip etti. Bu yıl “Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” temasıyla düzenlenen zirvenin ana sponsorluğunu Rönesans Holding üstlendi.

AÇILIŞI MEHMET ŞİMŞEK YAPTI

Zirvenin açılış konuşmalarını sırasıyla Capital & Ekonomist & StartUp Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel ve Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak yaptı. Açılış konuşmalarının ardından zirvenin başlangıç konuşmasını, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gerçekleştirdi. Bakan Şimşek, son gün ortaya çıkan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı nedeniyle UEZ’e fiziken katılamasa da gönderdiği video mesajla ekonomi yönetimi olarak “harcama disiplini ve enflasyonla mücadeleye devam” mesajı verdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
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Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
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Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
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