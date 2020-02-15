Meleklerin 2020 planları - Ekonomist

Meleklerin 2020 planları
Girişimlere yolun başındayken yatırım yaparak onların gelişmesine destek veren melek yatırımcılık ekosistemi büyümesini sürdürüyor.
2019 yılında melek yatırımcılar ve ağlar 41 girişime toplam 52,7 milyon dolarlık yatırım yaptı.
Bu yıl da yatırımlar artarak devam edecek. 11 melek ağa ve kişisel yatırımcıya 2020 hedef ve planlarını sorduk. İşte meleklerin 2020 yatırım planları…
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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