65 yeni istasyon açacak
Akaryakıt dağıtım sektörü son dönemde bir değişim sürecinde. Markalar istasyonlarını birer perakende noktası gibi konumlandırmaya başladı.
Bu konuda önemli bir adım da OPET’ten geldi. OPET, bin 600’ü aşkın istasyonunda yer alan ‘Fullmarket’lerini 10 kategoride binden fazla ürünün yer aldığı perakende zinciri ‘Ultramarket’e dönüştürme kararı aldı.
Akaryakıt istasyonlarını günün her saatinde her türlü ihtiyacın karşılanabileceği yaşam alanları haline getireceklerini söyleyen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, “İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Balıkesir’de bulunan toplam 20 istasyonumuzu Utramarket’e dönüştürdük. Bu yıl sonuna kadar 100’e yakın istasyonumuzu birer perakende noktasına dönüştürmeyi planlıyoruz.
Market gelirlerinin toplam cirodaki payının yüzde 15 olmasını bekliyoruz” diyor.
Bu doğrultuda in bakery by Divan, Koçtaş, Starbucks on the go, Lipton, Dardanel Mister No, Rossmann gibi markalarla işbirliği yapan OPET önümüzdeki dönemde yeni markalarla anlaşma yapmaya devam edecek. Diğer taraftan istasyon sayısını da artırmayı planlayan şirket, 2019’da yeni 65 istasyon açmayı planlıyor.
Büyümenin ekonomide gidişata bağlı olarak değişeceğini söyleyen Ağca, “2018’da yüzde 6 civarında büyüdük. 2019’da hedefimiz yüzde 4 büyümek” diyor.
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