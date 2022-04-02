Önceki hafta Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın davetiyle bilgilendirme toplantısına katıldık.

Başkan Eczacıbaşı, vakfın dünyanın sağlıklı bir geleceğe sahip olmasına yönelik çalışmalar yapacağını ve özellikle veriye dayalı projeler geliştirdiklerini dile getirdi. TBV olarak çalışmalarına, 2021 yılının başından itibaren ‘Tech For Good (İyilik İçin Teknoloji) yaklaşımıyla yön verdiklerini belirten TBV Genel Sekreteri Çağdaş Ergin; vakfın faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Toplantının dikkat çeken ismi ise Faruk Eczacıbaşı’nın taktimi ile sunum yapan Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit oldu.

‘Beyin Göçü mü Beyin Gücü mü’ başlığında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Akçiğit, Türkiye’yi uzun vadede büyütmenin tek koşulunun inovasyon ve teknolojiyi tetiklemek olduğunu söyledi. Bunun için de Türkiye’de üniversitelerde yapılan akademik çalışmalar ve bunların kalitesi ile ilgili bilgilendirmede bulanan Akçiğit, Özellikle yurtdışana giden akademisyenler ile daha çok iletişim içinde olmanın ve akademik çalışmalarının sayısının ve içerik kalitesinin artırılmasının gerektiğini vurguladı.

Artık sosyal bilimler, ekonomi, iktisat alanında da fonlar organize edilmesi gerektiğini anlatan Akçiğit “Türkiye’deki ekibimizi Türkiye Bilişim Vakfı desteğiyle kurduk. Birlikte yürüttüğümüz “Beyin Göçünden Beyin Gücüne: Yurtdışındaki Türk Bilim insanların Analizi” projemizde makine öğrenmesini kullanarak bütün ağları ortaya çıkarıyoruz, yani muazzam bir veri seti yaratıyoruz” dedi.