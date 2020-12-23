Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, alışveriş alışkanlıklarında da değişimlere yol açtı. Fiziki alışverişlerin yerini online alışverişler alırken, bu değişim kargo pazarını da derinden etkiledi.

E-ticarete bağlı taşımacılık alanında oldukça yüksek bir payı olan Sürat Kargo da pazarın büyümesiyle hacmini ciddi oranda artırdı. Sürat Kargo Genel Müdürü Metin Kocael, “Gerek kısıtlamalar, gerekse dönemsel yoğunlaşan talepler neticesinde zorluklar yaşansa da aldığımız tedbirler neticesinde bu yoğunluğu avantaja çevirerek ciromuzda büyüme sağlamayı başardık” diyor.

Şirket, tüm olumsuzluklara rağmen bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 35 oranında büyüme sağladı. Beklenmedik özel bir durum olmazsa yılın bu ortalamada kapatılması planlanıyor. Şirket,2021 yılında teknolojik ilerlemeler paralelinde operasyonel altyapısının gelişimi için ciddi yatırımlar planlıyor.

Metin Kocael, “Teknolojiyi işimizin her noktasında en etkin şekilde kullanmak için gerekli araştırmaları ve planlamayı düzenli olarak yapıyoruz” diyor.

Türkiye genelinde merkez ofisleri, aktarma merkezleri ve şubeleriyle 6 binden fazla çalışanı olan şirket, 2021 yılı büyüme hedefiyle doğru orantılı olarak da istihdam sayısını artırmayı planlıyor.

Sürat Kargo, hem çalışanları hem de müşterileri için, Covid-19 salgınına karşı tüm tedbirleri aldığı için dünyada ve Türkiye’de ilk olarak uluslararası geçerliliği olan TVRM (Transmittable Virus Risk Management) Covid-19 sertifikasını almaya hak kazandı.