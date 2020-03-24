Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) düzenlediği ‘Enerjini Güneşten Al’ panelinde ekonomi basını ve enerji sektörünün önemli oyuncuları bir araya geldi.
EGD Başkanı Celal Toprak’ın yönettiği panelde Ekonomist Dergisi Haber Müdürü Talip Yılmaz ile birlikte Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü Barış Ergin, GENSED Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği Başkanı Halil Demirdağ ve Shura Enerji Dönüşümü Merkezi/ Enerji Sistem Analisti Hasan Aksoy değerlendirmede bulundular.
Panelde özellikle çatı tipi güneş panellerinin yaygınlaştırılması ve sanayi şirketlerinin yanında bireysel kullanımının da artması adına uygun finansman maliyetlerinin ve kamu teşviklerinin önemine vurgu yapıldı.
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