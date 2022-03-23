İş dünyasının önde gelen grupları son dönemde sosyal ve çevresel konularda açıkladıkları taahhütlerle geleceğe dair iyimser bir etki yaratıyor.

Farkındalık aşamasından eyleme geçişi temsil eden bu taahhütler açıklanırken, elbette herkese iş düşüyor. Taahhütleri açıklayan şirketlerin verdileri sözleri için takipçisi olmak ise bizlerin sorumluluğunda.

Toplumsal taahhütlerini açıklayan gruplardan biri de kültürel dönüşüm sürecinin içinde olan Koç Holding oldu. Koç Holding, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda taahhütlerini kamuoyu ile paylaştı.

Aygaz, Arçelik, Ford Otosan, Koçfinans, Tofaş, Tüpraş, TürkTraktör ve Yapı Kredi, Koç Holding’in öncülüğünde, önümüzdeki beş yıl boyunca teknoloji ve inovasyonda kadın ve kız çocuklarına yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışmayı taahhüt etti.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, Koçfinans Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner hedeflerini açıkladılar.

Yol haritalarını açıklayan genel müdürler öncelikle şirketlerindeki iç dönüşümü sağlamaya yönelik teknoloji ve inovasyon alanında kadın çalışan oranlarını artırmayı hedeflediklerini duyurdu.

Ayrıca toplumsal dönüşümü hızlandırmak için gençlere odaklanan bir yaklaşımla ilköğretim, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilerin teknoloji ve inovasyon alanına yönelmeleri ve bu alanda güçlenmeleri için de çalışacaklar.

Şirketler taahhütlerine ulaşmak için ilk etapta çalışanlarına, çalışanlarının ailelerine, iş ortaklarına, ilköğretim, lise ve üniversite çağındaki gençlere ve girişimci kadınlara yönelik 30’a yakın program ve projeyi hayata geçirecek.

Projeler kapsamında gençlerin yanı sıra bayi ağını kapsayan ekosistemlerine ve kadın girişimcilere de ulaşacak toplumsal programlar ile beş yılda toplam 500 bin kişiye erişilmesi hedefleniyor.

Peki bu taahhütleri yerine getirmemenin bir sorumluluğu olacak mı? Toplantının hemen ardından bu soruyu yanıtlayan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu iki kızı olduğunu her şey bir yana vicdani olarak sorumluluğu olduğunu söylüyor.

Dünyanın teknolojiye teknolojinin de eşitlikçi bir bakış açısına sahip olması gerektiğini ifade eden Bulgurlu, kadınların inovasyon, AR-GE ve teknoloji konularında yetkinlikleri ve kariyerlerini desteklemenin en önemli taahhütleri arasında yer aldığını aktarıyor. Bunun için 10-14 yaş aralığında STEM eğitimlerine odaklandıklarını söylüyor.