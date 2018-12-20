Kompozitten ikinci bir Kordsa çıkaracak
Bugün dünya kompozit malzeme pazarı 74 milyar Euro ve 10,8 milyon tonluk hacme sahip. Türkiye kompozit malzeme sektörünün hacmi ise 1,4 milyar Euro ve 245 bin ton.
Türkiye’de kompozit ürünler yüzde 36 oranında boru-tank-altyapı, yüzde 24 oranında taşımacılık-otomotiv ve yüzde 21 oranında yapı-inşaat sektörlerinde kullanılıyor.
Kordsa da bu sektörün en önemli oyuncuları arasında. 2016 yılında Türkiye’nin ilk sanayi-üniversite işbirliği modeli olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’ni hayata geçiren Kordsa, bu merkezde ABD, EMEA Bölgesi ve otomotiv sektörüne yönelik hizmet veriyor.
ABD’de yerleşik havacılık ve uzay sanayiine ileri malzeme temin eden Advanced Honeycomb Technologies şirketini bünyesine katan Kordsa, edindiğimiz bilgilere göre, yeni teknolojiler geliştirmek üzere yatırımlarına devam etme kararı aldı.
Şirket, önümüzdeki yıllarda kompozit üretimini artırmayı ve bu alandaki büyümeyle ikinci bir Kordsa yaratmayı hedefliyor.
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