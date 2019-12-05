Nissan yüzde 3 pazar payı hedefliyor
Nissan, yeni Micra’nın Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.
Yeni Micra, 1.0 litre 100 PS Motor, 5 ileri manuel ve 7 ileri CVT şanzıman seçenekleriyle ve dört farklı pakette satışa sunuldu.
İlk lanse edildiği 1983 yılından bu yana dünyada 7 milyon adetten fazla, Türkiye’de ise pazara sunulduğu 2003’ten bu yana 54 binin üzerinde satışı gerçekleşen Micra ‘Daha Sen’ mottosuyla tanıtıldı.
Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, daralan sektöre rağmen tüm dinamizmleriyle pazarı geliştirecek adımlar attıklarını söyledi.
Doğueri, yeni Micra’nın da katkısıyla yıl sonunda yüzde 3 pazar payı hedeflediklerini anlattı.
Nissan, 2019 Ekim ayı itibarıyla da 9 bin 900 adet satışla yüzde 3 pazar payına sahip.
İlk 10 ayda Türkiye’de yüzde 14 pay ile SUV pazarında lider olduklarını hatırlatan Doğueri, 2020’de elektrikli Leaf’i pazara sunacaklarını aktardı.
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