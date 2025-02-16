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Ceren Oral
Ceren Oral




Diğer Yazıları

48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri

Ekonomik yavaşlama, enflasyonist baskı, daralan talep, yüksek finansman maliyetleri ve zayıf ihracatla finans dışı şirketlerin son çeyrek bilançolarında baskı ve net kârlarda düşüş bekleniyor. 2024’teki zayıf performansın ardından 2025’te ise kârlarda önemli ölçüde iyileşme öngörülüyor.

16 Şubat 2025 | 10:12
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri

BİST’te hesap dönemi takvim yılıyla uyumlu şirketler için ocak ayı sonu itibarıyla başlayan 2024 son çeyrek bilanço dönemi; solo bilançolar için 3 Mart, konsolide bilançolar için 11 Mart’a kadar sürecek. Banka ve sigorta şirketlerinin çoğu finansallarını açıkladığından biz de aracı kurumların finans dışı şirketlere ilişkin beklentilerini araştırdık.

48 şirkete ilişkin son çeyrek net satış, net kâr ve FVAÖK tahminlerini ve 12 Şubat kapanışı itibarıyla finansallarını açıklayan şirketlerin kâr rakamlarını tablolarımızda görebilirsiniz.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
Ceren Oral




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48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
BIST 100'de en çok kazandıran 3 hisse... Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 113 şirket
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
Tüpraş, Mavi, Petkim... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
14 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
Borsa İstanbul'da gong Kalyon PV için çaldı
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
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