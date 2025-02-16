48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri

BİST’te hesap dönemi takvim yılıyla uyumlu şirketler için ocak ayı sonu itibarıyla başlayan 2024 son çeyrek bilanço dönemi; solo bilançolar için 3 Mart, konsolide bilançolar için 11 Mart’a kadar sürecek. Banka ve sigorta şirketlerinin çoğu finansallarını açıkladığından biz de aracı kurumların finans dışı şirketlere ilişkin beklentilerini araştırdık.

48 şirkete ilişkin son çeyrek net satış, net kâr ve FVAÖK tahminlerini ve 12 Şubat kapanışı itibarıyla finansallarını açıklayan şirketlerin kâr rakamlarını tablolarımızda görebilirsiniz.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.