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Ceren Oral




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Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?

Bankacılık sektöründe KKM’yi azaltmak için getirilen hedeflerin kârlılığı, mevduat talebinde artışa karşın kredi talebinde azalmanın ise faiz marjlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

17 Eylül 2023
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?

Bankacılık sektöründe KKM’yi azaltmak için getirilen hedeflerin kârlılığı, mevduat talebinde artışa karşın kredi talebinde azalmanın ise faiz marjlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Hedef fiyatların yükseldiği bankaların orta-uzun vadede portföyde bulunması öneriliyor. 

En çok Akbank, Garanti, YKB beğeniliyor. Borsa İstanbul’da (BİST) 2023 ikinci çeyrek bilanço sezonu geride kalırken, bilançolarıyla dikkat çeken sektörlerden biri de bankacılık oldu. BİST-TÜM’de ikinci çeyrekte yıllık olarak en yüksek kâr artışını sağlayan şirketler arasında, komisyon gelirleri ile ticari kârda önemli artışların gözlendiği büyük bankalar da yer aldı. 

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Başak Kara; ikinci çeyrekte özellikle Akbank, Garanti BBVA, Albaraka Türk ile TSKB’nın bilançolarında beklentilerin çok üzerinde performans görüldüğünü söylüyor. Kara’ya göre bunun en önemli nedeni; TL’deki değer kaybına bağlı olarak bankaların ticari kârlarının, FX alım satım, hedge geliri vb. kaynaklı oldukça güçlü artması ve bu artışların net kârdaki marj kaynaklı düşüşleri sınırlaması. 

Kamu bankalarının kârlarında ise özel bankalara kıyasla marj kayıpları nedeniyle düşüşlerin yaşandığına dikkat çeken Başak Kara; bankalarda TL kredi-mevduat makasının ilk çeyrekteki gibi daralmaya devam ettiğine de işaret ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
Ceren Oral




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