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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Gıdacılar ‘gross’ için yarışa girdi

Tüketicinin fiyat odaklı alışverişe yönelmesi, gıda perakende sektöründe gross (toptan) market yarışı başlattı. Migros ve Bizim markaları gross market işine girerken, yerel zincirler ise gross marketleri Anadolu’ya yaymak için harekete geçti.

14 Ekim 2024 | 17:38
Gıdacılar ‘gross’ için yarışa girdi

Büyüklüğü 1 trilyon TL’yi aşan organize gıda perakende sektöründe, değişen tüketici trendleri doğrultusunda rekabet yeniden şekilleniyor. Yüksek enflasyon döneminde tüketicinin fiyat odaklı alışverişe yönelmesi, orta-küçük ölçekli restoran ve kafe zincirlerinin sayısının artması gıda perakende sektöründe ‘gross market’ yarışı başlattı. Hem ulusal hem yerel zincirler, ürünleri daha rekabetçi fiyatlarla sunan ve mağazacılıkta operasyonel maliyetleri daha düşük olan gross konseptine yatırıma yöneldi.

Büyük ve rekabetçi toptan satış yapan market anlamına gelen gross marketlerin geçmişi Türkiye’de 1989 yılına kadar gidiyor. Tespo tabelasıyla Marmaris’te açılan ilk gross marketin ardından Alman Metro’nun girdiği pazar, son dönemdeki ekonomik dalgalanmaların da etkisiyle tekrar hareketlendi. Aynı zamanda bireysel müşterilere yönelik satış yapan gross marketlerin sayısı hızla artmaya başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Türk Traktör'den (TTRAK) sürpriz temettü açıklaması
Bu hafta hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
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Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangileri kaybettirdi?
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İLERİ
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