Gıdacılar ‘gross’ için yarışa girdi

Büyüklüğü 1 trilyon TL’yi aşan organize gıda perakende sektöründe, değişen tüketici trendleri doğrultusunda rekabet yeniden şekilleniyor. Yüksek enflasyon döneminde tüketicinin fiyat odaklı alışverişe yönelmesi, orta-küçük ölçekli restoran ve kafe zincirlerinin sayısının artması gıda perakende sektöründe ‘gross market’ yarışı başlattı. Hem ulusal hem yerel zincirler, ürünleri daha rekabetçi fiyatlarla sunan ve mağazacılıkta operasyonel maliyetleri daha düşük olan gross konseptine yatırıma yöneldi.

Büyük ve rekabetçi toptan satış yapan market anlamına gelen gross marketlerin geçmişi Türkiye’de 1989 yılına kadar gidiyor. Tespo tabelasıyla Marmaris’te açılan ilk gross marketin ardından Alman Metro’nun girdiği pazar, son dönemdeki ekonomik dalgalanmaların da etkisiyle tekrar hareketlendi. Aynı zamanda bireysel müşterilere yönelik satış yapan gross marketlerin sayısı hızla artmaya başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.